UEFA rejeita recurso: Prestianni falha Real Madrid-Benfica

25 fev, 2026 - 15:01 • Inês Braga Sampaio

Recurso indeferido, mantém-se a suspensão do argentino, acusado, por Vinícius Júnior, de alegado insulto racista. Segunda mão do play-off da Champions às 20h00, em Madrid.

A UEFA recusou o recurso do Benfica por Gianluca Prestianni, que vai falhar a visita ao Real Madrid, do play-off da Liga dos Campeões.

"O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido. Consequentemente, a decisão do Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA de 23 de fevereiro de 2026 está confirmada. Gianluca Prestianni continua suspenso provisoriamente para o próximo jogo (...) da UEFA, para o qual, caso contrário, seria elegível", lê-se em comunicado.

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA tinha decidido suspender preventivamente Prestianni, acusado por Vinícius Júnior, do Real Madrid, de lhe ter dirigido um insulto racista ("mono", a palavra espanhola para "macaco"), na primeira mão. Em resposta, o Benfica anunciou recurso, "mesmo se dificilmente os prazos em causa" tivessem "qualquer efeito prático" para esta quarta-feira, lamentando "ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação".

Apesar da suspensão, o jogador argentino viajou com a equipa para Madrid, na esperança de ainda poder jogar. O presidente do Benfica, Rui Costa, afirmou, em declarações aos jornalistas, ainda no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que, por nada estar provado, não se justificava a ausência de Prestianni do encontro.

Agora, surge a decisão da UEFA e Prestianni está mesmo fora do reencontro com o Real Madrid, na segunda mão do play-off.

Na primeira mão, os espanhóis venceram por 1-0, na Luz, resultado que o Benfica tentará reverter esta quarta-feira, a partir das 20h00, no Santiago Bernabéu. Relato em direto e acompanhamento na Renascença.

    25 fev, 2026 Queixem-se de todos os do Real que puderem 16:35
    Claro que seria indeferido... então se eles se descairam quando disseram que o castigo era para evitar "males maiores", agora iam ser justos e levantar este castigo político? Uma vez que não tencionam faltar ao jogo, façam o seguinte: quando tiverem oportunidade, queixem-se ao árbitro de Vinicius e de todos os do Real que estejam à mão. O Real que prove do seu remédio

