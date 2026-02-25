UEFA rejeita recurso: Prestianni falha Real Madrid-Benfica

A UEFA recusou o recurso do Benfica por Gianluca Prestianni, que vai falhar a visita ao Real Madrid, do play-off da Liga dos Campeões.

"O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido. Consequentemente, a decisão do Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA de 23 de fevereiro de 2026 está confirmada. Gianluca Prestianni continua suspenso provisoriamente para o próximo jogo (...) da UEFA, para o qual, caso contrário, seria elegível", lê-se em comunicado.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA tinha decidido suspender preventivamente Prestianni, acusado por Vinícius Júnior, do Real Madrid, de lhe ter dirigido um insulto racista ("mono", a palavra espanhola para "macaco"), na primeira mão. Em resposta, o Benfica anunciou recurso, "mesmo se dificilmente os prazos em causa" tivessem "qualquer efeito prático" para esta quarta-feira, lamentando "ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação".

Apesar da suspensão, o jogador argentino viajou com a equipa para Madrid, na esperança de ainda poder jogar. O presidente do Benfica, Rui Costa, afirmou, em declarações aos jornalistas, ainda no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que, por nada estar provado, não se justificava a ausência de Prestianni do encontro.

Agora, surge a decisão da UEFA e Prestianni está mesmo fora do reencontro com o Real Madrid, na segunda mão do play-off.

Na primeira mão, os espanhóis venceram por 1-0, na Luz, resultado que o Benfica tentará reverter esta quarta-feira, a partir das 20h00, no Santiago Bernabéu. Relato em direto e acompanhamento na Renascença.