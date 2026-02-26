Ouvir
Benfica volta a defender Prestianni. "Não é racista"

26 fev, 2026 - 18:20 • Carlos Calaveiras

Novo comunicado dos encarnados após a polémica entre Vinicius e Prestianni.

O Benfica “desmente de forma categórica” que Prestianni tenha comunicado ao plantel ou à estrutura do clube que proferiu “um insulto racista ao jogador Vinicius Jr, do Real Madrid”.

“Tal como já foi público, o jogador pediu desculpa aos colegas pelo incidente ocorrido durante a partida com o Real Madrid, lamentando a dimensão e as consequências do mesmo e garantindo a todos, tal como o fez desde a primeira hora, que não é racista”, acrescentam os encarnados.

De recordar que o extremo argentino é acusado por Vinicius de lhe ter chamado "macaco" durante o Benfica - Real Madrid, na primeira mão do playoff da Liga dos Campeões.

O jogador dos encarnados foi suspenso preventivamente e não jogou na partida da segunda mão no Barnabéu.

Dentro das quatro linhas, o Real Madrid venceu a eliminatória (0-1 e 1-2) e segue para os oitavos de final da principal prova da UEFA para clubes.

