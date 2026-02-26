Liga dos Campeões rendeu 53 milhões de euros ao Benfica

O Benfica vai receber 53,1 milhões de euros em 2025/26 pela participação na Liga dos Campeões de futebol, após ser afastado pelos espanhóis do Real Madrid no "play-off" de acesso aos oitavos de final.

Oito dias depois da derrota em Lisboa (1-0), num encontro marcado pelos alegados insultos racistas do argentino Gianluca Prestianni ao brasileiro Vinícius Júnior, os encarnados perderam com reviravolta em Madrid (2-1).

A equipa treinada por José Mourinho, ausente da segunda mão, devido a suspensão, falhou a segunda presença seguida nos ‘oitavos’, introduzidos na principal competição europeia de clubes em 2003/04 e convertidos na segunda ronda a eliminar desde o alargamento de 32 para 36 emblemas na última época e a consequente criação do play-off de acesso aos ‘oitavos’ depois da fase de liga.

O afastamento diante do recordista de títulos de campeão europeu (15) impediu o Benfica de alcançar os 11 milhões de euros correspondentes ao prémio de apuramento para a próxima fase, com as ‘águias’ a ficarem pelo montante global de 53,1 ME em 2025/26, abaixo dos 71,434 ME de 2024/25, quando foram eliminadas pelos também espanhóis do FC Barcelona nos ‘oitavos’.

O emblema lisboeta arrecadou, desde logo, 18,62 ME pela presença na fase principal da Liga dos Campeões, à qual chegou depois de ultrapassar os franceses do Nice, na terceira pré-eliminatória, e os turcos do Fenerbahçe, então orientados por José Mourinho, no play-off.

Houve ainda 23,26 ME provenientes do valor pilar, associado ao volume de mercado do respetivo país e ao coeficiente do clube no ranking da UEFA a cinco e 10 anos nas partes europeia e não europeia, respetivamente.

Nessa componente, o Benfica embolsou 14,96 ME na parte europeia, da qual foi 21.º - o montante mínimo de 935.000 euros foi multiplicado por 16 parcelas -, e 8,3 ME na não europeia, ao ser 13.º - 346.000 euros por 24.

Além do prémio de entrada e do valor pilar, as ‘águias’ ganharam dinheiro pelo desempenho a partir da fase de liga, na qual juntaram três vitórias e cinco derrotas em oito jornadas e somaram nove pontos, ficando no 24.º lugar, último de acesso às eliminatórias, entre 36 clubes.

Cada vitória rendeu 2,1 ME, num total de 6,3 ME, enquanto a posição na fase principal permitiu 3,92 ME - incluindo a verba remanescente dos empates -, surgindo ainda um ME pela chegada ao play-off, garantido na receção ao Real Madrid (4-2), com um golo do guarda-redes ucraniano Anatoliy Trubin em tempo de compensação, na derradeira ronda.

No caso da quantia associada à classificação na fase de liga, cada lugar passou a valer 301.000 euros a mais face à posição imediatamente inferior, em detrimento dos 275.000 euros inicialmente tabelados pela UEFA, uma vez que houve 25 empates, que geraram um remanescente de 17,5 ME.

Os 53,1 ME registados esta época pelo Benfica ficam atrás dos 67,09 ME do bicampeão português Sporting, que já atingiu 18,62 ME à cabeça, 15,23 ME de valor pilar e 33,24 ME com o seu desempenho, na sequência da sétima posição na fase principal, penúltima de entrada direta nos ‘oitavos’.

Os ‘leões’ vão defrontar o Real Madrid ou os noruegueses do Bodo/Glimt na próxima ronda da Liga dos Campeões, cujo sorteio se realiza na sexta-feira, em Nyon, na Suíça, e tem 12,5 ME de bonificação em caso de passagem aos ‘quartos’.