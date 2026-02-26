Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 26 fev, 2026
Benfica

Sidny Cabral teve “ato irrefletido”. Troca de camisola com Vinícius “não aconteceu”

26 fev, 2026 - 16:57

Assessoria do jogador conta a sua versão dos acontecimentos.

O polivalente Sidny Cabral “teve um ato irrefletido ao pedir a camisola a Vinicius” no final do Real Madrid – Benfica para a Liga dos Campeões.

A assessoria do jogador conta a sua versão dos acontecimentos.

“O atleta efetivamente solicitou a camisola, mas não chegou a concretizar a troca. Ao chegar ao balneário, percebeu que tal postura podia gerar problemas internos e afetar o grupo de trabalho”, escreve a assessoria.

Sidny Cabral “esclareceu a situação junto da estrutura do Benfica” e “mantém-se ao lado do grupo de trabalho”.

O jogador diz que “desconhecia que o seu ato pudesse ter um impacto tão grande e vai lutar para continuar a evoluir e ajudar o Benfica na reta final da época”.

