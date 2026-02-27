Ouvir
Benfica suspende cinco sócios por "comportamentos de natureza racista"

27 fev, 2026 - 16:30 • Inês Braga Sampaio

Adeptos foram suspensos e os respetivos Red Pass foram cancelados. Processos disciplinares "poderão conduzir à aplicação da sanção máxima": a expulsão de sócios.

O Benfica comunica, esta sexta-feira, que suspendeu cinco sócios e cancelou os respetivos lugares anuais, após processos disciplinares, por "comportamentos inadequados na bancada, de natureza racista".

Em comunicado publicado no site oficial, o clube encarnado informa que os processos disciplinares em causa "poderão conduzir à aplicação da sanção máxima prevista nos Estatutos: a expulsão".

"A abertura destes processos disciplinares resulta do inquérito interno desencadeado na sequência do jogo entre o Benfica e o Real Madrid, realizado no passado dia 17 de fevereiro, e da adoção de comportamentos inadequados na bancada, de natureza racista, incompatíveis com os valores e princípios que regem o clube", lê-se.

O Benfica sublinha que "não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo" e que "continuará a agir com firmeza" nestes casos.

Benfica-Real Madrid rico em casos

Esta decisão surge após se terem tornado virais vários vídeos com adeptos do Benfica a fazer gestos e barulhos alusivos a macacos, no jogo da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões com o Real Madrid.

Um jogo que esteve interrompido durante oito minutos, depois de Vinícius Júnior, da equipa espanhola, se ter queixado ao árbitro de que Gianluca Prestianni, do Benfica, lhe tinha chamado "mono", a palavra espanhola para "macaco". A UEFA abriu investigação ao avançado argentino e suspendeu-o preventivamente, o que o impediu, apesar de recurso (indeferido), de jogar na segunda mão, em Madrid.

Dentro das quatro linhas, o Real venceu por 1-0 na Luz e por 2-1 no Santiago Bernabéu, o que lhe permitiu avançar para os oitavos de final da Champions, em que vai defrontar os ingleses do Manchester City.

