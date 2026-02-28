Ouvir
Rui Costa. “Vamos lutar pelo 39 até ao último fôlego”

28 fev, 2026 - 16:00

Líder encarnado não atira a toalha ao chão em relação ao campeonato.

O presidente do Benfica, Rui Costa, garante ambição ainda para esta época.

"Apesar da época não estar a correr como queríamos, deixo a garantia aos sócios que vamos lutar pelo 39 até ao último fôlego", disse. “Continuaremos sempre com a mesma ambição: ganhar. Vencer onde quer que o Benfica esteja a competir”.

O líder encarnado deixou um elogio aos sócios e adeptos que se deslocaram ao Barnabéu: "Nesta semana não tivemos a felicidade que merecíamos em Madrid. Mas há algo que ninguém pode negar: o apoio incondicional dos nossos adeptos. Durante todo o jogo, ouviu-se Benfica naquele estádio. Nos bons momentos e nos menos bons".

Rui Costa aproveita para reforçar a aposta no projeto “Benfica District”, “projeto recentemente aprovado pelos sócios numa Assembleia Geral histórica, e que traça o rumo para o futuro do Benfica".

No dia em que o clube completa 122 anos e entregou os Anéis de Platina e dos Emblemas de Dedicação de Ouro e Prata aos sócios com 75, 50 e 25 anos de filiação, Rui Costa referiu: "Estamos próximos do cartão 440 mil. A nossa ambição é clara: chegar e consolidar a meta dos 500 mil sócios. Uma meta à altura do maior clube do mundo".

