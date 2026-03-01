Benfica apresenta as suas contas da “classificação virtual”

01 mar, 2026 - 21:03 • Carlos Calaveiras
Depois do treinador José Mourinho ter falado em “classificação real” e “classificação virtual”, o Benfica apresenta os quadros que alegadamente confirmam essa teoria.
Na Btv, os encarnados mostraram as contas em que alegadamente são prejudicados.
Segundo as contas apresentadas pelo canal oficial das águias, os “erros graves de arbitragem” prejudicaram os encarnados em seis pontos, beneficiaram o Sporting em seis pontos e o FC Porto em dois.
O Benfica entende que o Sporting foi beneficiado contra Estoril, Santa Clara e Famalicão. Em relação ao FC Porto, diz o Benfica, que os dragões foram beneficiados contra o Arouca.
As águias queixam-se de ter sido prejudicados nos empates contra Rio Ave, Casa Pia e Sp. Braga.
O Benfica explica que as “contas” são feitas tendo por base a análise do seu especialista em arbitragem: António Rola.