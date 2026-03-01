Mourinho, as “duas classificações”, a renovação de contrato e o “se” de Prestianni

O treinador do Benfica expôs uma tese segundo a qual existem "duas classificações" na I Liga: a real e a virtual, sendo que recorre à segunda para motivar o plantel, que esta segunda-feira defronta o Gil Vicente, na 24.ª jornada.

“Há classificações reais e virtuais. A real é a que conta, mas, se nós nos quisermos agarrar à virtual, há uma diferença fundamental. A real é a real, mas, como líder de um grupo, tenho de me agarrar também à virtual e essa é uma motivação para nós. Sabemos perfeitamente o que tem acontecido”, vincou.

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo em casa do Gil Vicente, José Mourinho abordou as polémicas de arbitragem em algumas vitórias dos rivais FC Porto e Sporting, que tiveram novo capítulo na receção dos portuenses ao Arouca.

“Quero ficar no Benfica, mas com um campeonato que seja único e não haja dois. Não gosto de jogar ao mesmo tempo o campeonato real e virtual. Neste momento, estamos a jogar dois. Quero respeitar o meu contrato com o Benfica e se o Benfica quiser ficar comigo mais anos, assino sem acrescentar nenhuma vírgula, mas não quero jogar mais dois campeonatos”, avisou o treinador, que não quis comentar a grande penalidade assinalada ao FC Porto na reta final da partida, de forma direta.

Pela frente, os encarnados terão o Gil Vicente, a equipa-sensação da temporada, ao cimentar-se na quinta posição da tabela classificativa, o que leva o treinador a esperar um embate “difícil”, na esperança que o seja apenas devido ao adversário.

“O Gil Vicente está em quinto lugar e tem feito um campeonato extraordinário. Há um grande trabalho estrutural e o “mister” [César Peixoto] tem sabido potenciar ao máximo os seus jogadores e fazer uma grande equipa. Vai ser um jogo difícil. Nós esperamos que seja só difícil pelo adversário”, alertou o treinador do clube da Luz.

Para o encontro, José Mourinho revelou as ausências, devido a lesão, de Sudakov e Bruma, e também apontou que Lukebakio não poderá jogar de início e deve ficar novamente fora das opções, apesar de poder integrar a convocatória para o duelo.

“O Sudakov foi lesionado para Madrid, com muito poucas possibilidades de jogar. O Lukebakio não está lesionado, mas numa situação que não é fácil. Em Madrid, ele só poderia ser utilizado nos últimos 10 minutos de jogo e, no caso de estarmos empatados, como é que jogaria mais 30, em caso de prolongamento? O Ivanovic entrou para dar velocidade do lado esquerdo, atacar mais esse espaço e ser mais uma presença na área”, explicou, sobre a entrada do ponta de lança para o flanco.

Ainda sobre Prestianni, Mourinho respondeu com uma certeza: “Eu continuo com a minha: se o jogador for efetivamente culpado, não vou voltar a olhar para ele da maneira que tenho olhado e comigo... acabou. Mas tenho de colocar muitos ‘ses’ à frente”.

O Benfica, terceiro colocado, com 55 pontos, visita o Gil Vicente, quinto, com 40, na segunda-feira, a partir das 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos, em partida da 24.ª jornada da I Liga, com a arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.