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"Benfica tem de ganhar todos os jogos", dizem Tomás Araújo e Pavlidis

06 mar, 2026 - 19:36

Os dois jogadores chegaram ao jogo 100 de águia ao peito.

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Os jogadores Tomás Araújo e Pavlidis, central e ponta de lança do Benfica, chegaram aos 100 jogos oficiais pelos encarnados no jogo contra o Real Madrid para a Liga dos Campeões.

Os dois atletas das águias assinalaram a marca, esta sexta-feira, em declarações à Btv.

“Se me dissessem há 10 anos – foi há cerca de 10 anos que eu fiz o meu primeiro jogo aqui –, que eu ia atingir 100 jogos pela equipa principal, eu acho que não acreditava”, disse o central.

Tomás Araújo acrescentou: “É um sonho. É um sonho desde criança e estou muito feliz. É muito gratificante estar aqui a representar este clube. Vamos para a frente, quem sabe para mais 100 jogos”.

Também Vangelis Pavlidis comentou a marca dos 100 jogos oficiais de águia ao peito.

“Estou muito feliz e orgulhoso por ter alcançado a marca de 100 jogos e quero continuar a jogar e lutar por este clube. Estou muito feliz por me ter adaptado tão bem a este clube. Não sabia que o Benfica era tão grande, mas quando se joga por este clube, percebemos quão grande é”, referiu o avançado grego.

Já sobre a temporada em curso, Tomás Araújo não tem dúvidas: “Temos de ganhar todos os jogos, temos de lutar por todos os títulos. E o Benfica é o melhor clube nacional, é um dos melhores do mundo”.

Pavlidis tem a mesma opinião: “Temos de vencer todos os jogos, temos de conquistar muitos troféus e lutamos pelos nossos adeptos, que estão espalhados pelo mundo todo. Essa é a coisa mais bonita: vencer por este clube e pelos adeptos.”

O Benfica defronta, este domingo, o FC Porto no estádio da Luz, numa partida que poderá ser decisiva para manter os encarnados na luta pelo título.

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