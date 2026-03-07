Mourinho. “É muito difícil jogar contra FC Porto”, mas “vamos com tudo”

O treinador do Benfica, José Mourinho, diz que a equipa está pronta para defrontar o FC Porto e quer vencer. Para além de Aursnes há mais ausências, mas não as adianta, admite dificuldades para defrontar o FC Porto e garante que o resultado do Sporting este sábado não altera a estratégia para o clássico.

Sp. Braga – Sporting

“O jogo do Sporting não muda nada, não terá influência. Acho que amanhã, mais do que pensar vamos segurar o que temos é sentir o jogo com a ambição que temos, o que nos motivou a dar ao pedal, sem ter uma única ajuda daquelas ajudas que são feias, tivemos alguns empurrões ao contrário, trabalhámos muito para chegarmos a este jogo em condições de pensar que podemos. Vamos ver o que conseguimos. Adversário difícil de ser batido mas vamos com tudo o que temos".

Aursnes e outra ausência

“Tivemos uma boa semana. Tivemos hoje e ontem reuniões de análise. O jogo exige isso. Acho que os rapazes estão preparados. Temos a ausência do Aursnes, penso que teremos alguma não conhecida, haverá mais alguma ausência, mas pronto... se vier a acontecer faz parte e vamos com os rapazes que estão prontos"

A filosofia do FC Porto e o Benfica que se expõe muito

“Se têm tantos pontos é porque têm sido equipa na sua globalidade, um estilo definido ou pelo treinador ou pela administração, ou por ambos, em termos de contratações que fizeram para continuarem a alimentar aquela filosofia que os tem levado a fazer tantos pontos. A época passada é uma ilha num oceano. Se depois o Francesco [Farioli] fala coisas positivas sobre o nosso processo ofensivo, disse o que muitos não querem falar e referir. O Benfica joga muito no campo adversário, muitas vezes expõe-se. Mas marcamos poucos golos. É a nossa maneira de jogar, é uma exigência relativamente ao benfiquismo. Há clubes onde é mais fácil ser treinador porque não há essa exigência. Às vezes cometemos um erro que depois pagamos por isso. É um modo de jogar, cada um joga de acordo com as suas ideias".

Benfica ainda não venceu FC Porto, Sporting e Braga

"Aconteceu porque os treinadores são melhores do que eu. O motivo pelo qual ainda podem acreditar é aquilo que a equipa tem feito de bom, ganhando a esses adversários que teve a gentileza de referir. Mesmo nesses jogos competimos a sério, perdemos um mas podíamos não ter perdido. A proximidade à vitória é o suficiente para confiarem que podemos ganhar"