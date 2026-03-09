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“Schjelderup é uma pérola do Benfica, mas há pouco tempo era para ser vendido", lembra António Figueiredo

09 mar, 2026 - 14:05 • Matilde Pinhol

Antigo vice-presidente do clube encara o desfecho do clássico como um retrato da época.

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Este domingo viveu-se mais um duelo entre Benfica e FC Porto, onde o golo de Leandro Barreiro, perto do período de compensação, empatou uma partida que terminou 2-2. Com este resultado, as águias continuam invictas no campeonato mas não reduziram a diferença pontual para o primeiro classificado.

Em entrevista à Renascença, o antigo vice-presidente do clube, António Figueiredo, encara o desfecho do clássico como um retrato da época. O Benfica pagou caro por uma “péssima primeira parte” que não correspondeu às expectativas dos adeptos, diz. Mesmo com uma segunda parte “francamente melhor”, o antigo dirigente refere que não deixa de ser uma “época inglória, com um investimento muito grande e resultados praticamente nulos”.

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A sete pontos dos dragões e a quatro do Sporting, Figueiredo sublinha que a luta pelo segundo lugar “não vai ser fácil”. No entanto, confia que tudo depende do dérbi contra os leões, em Alvalade. “Se o Benfica ganhar esse jogo e não perder pontos até lá, tem toda a possibilidade de chegar ao segundo lugar”, destaca.

Questionado sobre o trabalho de José Mourinho, António Figueiredo acredita tratar-se de algo “absolutamente inútil”. “Não deixou de ser o melhor treinador português, nem um dos mais titulados do mundo. As críticas são um absurdo, o passado fala por ele”.

Apesar de tudo, acredita que, no jogo de domingo, as substituições do treinador poderiam ter sido feitas “mais cedo”. “Foi após as substituições que o Benfica chegou ao empate e ficou perto da vitória. São coisas que acontecem. Estas hesitações acontecem aos melhores”, frisou.

Houve ainda tempo para tecer elogios a Schjelderup. “É um paradoxo: temos ali uma pérola em quem Mourinho confiou e que se tornou titular, mas que ainda há pouco tempo era apontado para ser vendido. Foi, para mim, o melhor jogador em campo”, concluiu o ex-dirigente.

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  • Guimarães
    10 mar, 2026 Maputo 07:52
    Eu peso para a próxima época, o Benfica deve apostar na defensiva tem muitas lacunas.

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