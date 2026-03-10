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"Renovaria com o Otamendi, sem dúvida": a reflexão de Paulo Madeira sobre o capitão do Benfica

10 mar, 2026 - 13:15 • Rui Viegas

Antigo central e capitão (também) dos encarnados aprova que o argentino assine um novo vínculo, como pretenderá José Mourinho e o Benfica. Caso saia, o clube da Luz está obrigado a ir ao mercado, acrescenta Paulo Madeira.

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Paulo Madeira defende a reonovação de Nicolás Otamendi pelo Benfica.

Apesar das criticas à sua exibição contra o FC Porto, será intenção do Benfica estender o vínculo do central e capitão de equipa, o que na opinião do antigo central (também) das águias constituiria a melhor opção a tomar.

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Madeira, de 55 anos, que também envergou a braçadeira, sustenta a "validade" de Otamendi.

"Não tem 20 anos, tem 38, evidentemente teve um ou outro deslize, o que é normal na posição em que ele joga, mas a meu ver ainda é um jogador importante no Benfica. A época que fez e o que fez crescer Tomás Araújo, se fosse presidente renovaria com ele. Estou convencido que o Otamendi poderá renovar", argumenta o ex-jogador, que acrescenta a "capacidade de liderança" como mais uma razão para o argentino continuar na Luz para lá da presente temporada.

"A sua liderança, acima de tudo, Olhando para o atual plantel, falta-lhe isso. E a liderança ou se tem ou não se tem...", reforça.

Otamendi, Tomás Aráujo e António Silva têm sido os jogadores mais utilizados no eixo da defesa encarnada. Perante isto, fica claro para Paulo Madeira que o eventual abandono do defesa campeão do mundo obrigaria a SAD benfiquista a ir ao mercado em busca de uma alternativa. Para a posição e, quiçá, de perfil igual.

"Saindo o Otamendi, o Benfica tem de ir ao mercado. Não tenho a menor dúvida. Se conseguir, o que não é fácil, alguém com o mesmo perfil... fantástico. Não sei é se será assim muito fácil", termina.

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  • Um não tem pernas
    10 mar, 2026 Dois, atrapalham-se um ao outro 18:19
    Otamendi não tem pernas para a alta competição e Barrinechea e Rios foram milhões deitados à rua.

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