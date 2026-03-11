"A dupla de que mais gostei foi Barreiro-Aursnes. Não havendo cão, tem de se caçar com gato”: a confissão de João Alves

Para além da discussão à volta da renovação ou não de Nicolás Otamendi, o universo benfiquista discute o meio-campo ideal para a reta final da temporada.

O debate anda à volta das contratações de Richard Ríos e Enzo Barrenechea, mas sobretudo a lesão de Fredrik Aursnes, cuja recuperação poderá levar quatro a cinco semanas, segundo “O Jogo”. O norueguês foi substituído no jogo contra o Gil Vicente, a 2 de março, e não joga desde então.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

João Alves, antigo centrocampista do Benfica com mais de 130 jogos pelo clube, tem uma opinião sobre o tema. “Há jogadores que são mais influentes que outros, o Aursnes faz falta ao meio-campo do Benfica”, sentencia.

E, quando questionado sobre o que dão Ríos e Barrenechea, acrescenta: “A dupla que mais gostei foi realmente Leandro Barreiro e Aursnes. Accrescentaram mais, tornaram a equipa do Benfica mais versátil, mais dinâmica e mais criativa. Não havendo cão, tem de se caçar com gato”.

O futebolista que também jogou com as camisolas de Montijo, Boavista, Salamanca e PSG, considera que as hipóteses de o Benfica ganhar o campeonato “são reduzidas”. Os encarnados estão a sete pontos do líder FC Porto. “É já uma distância bastante considerável.”

Por isso, “o Benfica tem de se focar e lutar pelo segundo lugar [Sporting está a três pontos]. É muito importante, em termos económicos e de prestígio para o clube, entrar na Liga dos Campeões”.