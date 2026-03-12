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Benfica “repudia” castigo a Mourinho

12 mar, 2026 - 21:47

Treinador vai falhar dois jogos dos encarnados.

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O Benfica “repudia, de forma firme e inequívoca”, o castigo aplicado a José Mourinho após a expulsão no clássico contra o FC Porto.

“Trata-se de uma decisão manifestamente injusta, desproporcionada e persecutória, tomada ao arrepio do que efetivamente ocorreu no final da partida”, reagem as águias.

O clube conta a sua versão: “Como foi prontamente esclarecido pelo treinador na conferência de imprensa pós-jogo, e como as imagens amplamente divulgadas comprovam, o treinador do Benfica limitou-se a chutar a bola para a bancada num momento de celebração, como já aconteceu outras vezes, sem qualquer intenção de desrespeito ou provocação”.

Perante a evidência dos factos, não se compreende a aplicação de um castigo que deturpa o contexto do sucedido, ignora as explicações prestadas, bem como aquilo que é visível nas imagens desse momento. Mais importante ainda: desvaloriza as provocações de Lucho González a José Mourinho após as expulsões, no túnel de acesso aos balneários”, acrescenta.

“O Benfica considera esta decisão profundamente injusta e injustificada, motivo pelo qual irá recorrer pelos meios próprios, com a convicção de que, em sede própria, será reposta a verdade dos factos e feita justiça.”

A fechar o comunicado, “o clube reitera o seu total apoio ao treinador José Mourinho e continuará a defender, de forma intransigente, a verdade desportiva e o respeito pelos seus profissionais, apesar de mais uma lamentável decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.”

O treinador José Mourinho, do Benfica, foi suspenso por um jogo e 11 dias na sequência da expulsão no clássico com o FC Porto.

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