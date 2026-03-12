ERC chumba rádio do Benfica em FM

A ERC vetou a licença para que a rádio do Benfica opere em FM. O clube deixa críticas à decisão que mantém a rádio apenas no online.

O vice-presidente do clube José Gandarez explicou à Btv a posição dos encarnados:

“É uma aposta muito grande que queremos continuar a fazer na nossa ligação aos adeptos e sócios mostrando os nossos conteúdos, a nossa vida e ecletismo. Nas primeiras duas semanas tivemos mais de 300 mil ouvintes. Estamos bastante felizes com a Benfica FM, mesmo com o constrangimento de ser só digital o que nos causa prejuízos elevados. É um projeto sustentável que o Benfica acredita que em 3 ou 5 anos conseguirá ter receitas positivas, mas limitado ao digital, a nossa estrutura de custos não está adequada à receita. E a ERC deveria ter a sensibilidade nos timings de decisão, no prejuízo que nos está a causar. Não sei o que o Benfica fez de mal ou que mão invisível faz para termos esta decisão, mas não tem respaldo jurídico e vivemos num estado direito democrático. Se está dentro da lei, o projeto tem de ser deferido".

O dirigente das águias lamenta este indeferimento por parte da ERC.

"A decisão não faz sentido, por ser diferente da jurisprudência do passado da ERC. Penso que será a primeira vez que um contrato de associação está a ser negado. Antes de arrancar com o projeto, o Benfica viu os requisitos e o que apresentámos foi de acordo com a lei, cumprindo todos os requisitos. É muito estranho que passado este tempo todo não tenha sido deferido a frequência FM. Continuamos a comunicar, a operar acima de tudo digitalmente, quer na aplicação quer no website”.

Gandarez apela “a que a lei seja cumprida e que os próprios deputados da AR confrontem o conselho da ERC sobre este processo".