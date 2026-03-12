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Mourinho falha dois jogos

12 mar, 2026 - 20:22

Ainda a expulsão no clássico. Lucho González, técnico adjunto do FC Porto, também tem castigo.

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O treinador José Mourinho, do Benfica, foi suspenso por um jogo e 11 dias na sequência da expulsão no clássico com o FC Porto.

De acordo com o mapa de castigos divulgado esta quinta-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, Mourinho é punido com um jogo de castigo pelo cartão vermelho visto nesse jogo - por ter pontapeado uma bola na direção da bancada após o golo do empate -, sendo os 11 dias de suspensão são aplicados devido à troca de argumentos com Lucho González, adjunto do FC Porto.

Mourinho vai primeiro cumprir o jogo de castigo (diante do Arouca, no sábado), sendo posteriormente cumprida a punição por dias, que o vai afastar do duelo com o V. Guimarães.

Técnico dos encarnados foi ainda multado em mais de cinco mil euros (5355 euros).

Já Lucho González, técnico adjunto do FC Porto, foi suspenso por um jogo e mais oito dias.

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