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I Liga

Benfica em “blackout”

14 mar, 2026 - 19:00 • Carlos Calaveiras

Encarnados protestam contra castigo aplicado ao técnico José Mourinho.

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Ninguém do Benfica vai prestar declarações depois do jogo deste sábado contra o Arouca.

Os encarnados, em nota enviada, informam que entram em blackout em protesto pelo “castigo aplicado pelo CD da FPF ao nosso treinador José Mourinho”.

O clube diz que esta é uma “manifestação coletiva de solidariedade e de indignação por uma decisão que, conforme referido pelo clube na quinta-feira, em comunicado, é manifestamente injusta, desproporcionada e persecutória”.

De recordar que Mourinho foi castigado com um jogo e 11 dias de suspensão no seguimento da expulsão durante o Benfica – FC Porto.

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  • Primeiro
    15 mar, 2026 passo 11:16
    É pouco, mas é um primeiro passo. O recurso ao TAD, e depois um processo ao CD seria melhor

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