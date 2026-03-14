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I Liga
Benfica em “blackout”
14 mar, 2026 - 19:00 • Carlos Calaveiras
Encarnados protestam contra castigo aplicado ao técnico José Mourinho.
Ninguém do Benfica vai prestar declarações depois do jogo deste sábado contra o Arouca.
Os encarnados, em nota enviada, informam que entram em blackout em protesto pelo “castigo aplicado pelo CD da FPF ao nosso treinador José Mourinho”.
O clube diz que esta é uma “manifestação coletiva de solidariedade e de indignação por uma decisão que, conforme referido pelo clube na quinta-feira, em comunicado, é manifestamente injusta, desproporcionada e persecutória”.
De recordar que Mourinho foi castigado com um jogo e 11 dias de suspensão no seguimento da expulsão durante o Benfica – FC Porto.
- Bola Branca 18h15
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