Golo nos descontos mantém Benfica ligado ao campeonato

O Benfica derrotou o Arouca, por 2-1, em partida da jornada 26 da I Liga.

O golo decisivo foi apontado por herói improvável, Ivanovic, aos 90+6, a passe de Prestianni.

Antes, o Arouca marcou primeiro, por Barbero, de grande penalidade, e ainda assustou mais uma vez na primeira parte. A equipa de Mourinho – na bancada por castigo – não esteve bem.

No segundo tempo, especialmente após as substituições, os encarnados pressionaram e conseguiram dar a volta ao resultado, também com um tento de Rios. Os donos da casa foram sempre tentando atacar e pregaram alguns sustos à defensiva das águias.

Perto do final, imediatamente após o golo de Ivanovic, dois jogadores desentenderam-se (Dedic e Trezza) e foram ambos expulsos.

Com este resultado, o Benfica apanha o Sporting no segundo lugar do campeonato, com 62 pontos (os leões ainda não jogaram). Na frente continua o FC Porto com 66 pontos (e também menos um jogo).

Veja o resumo da partida: