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Mourinho falha jogo com Arouca. Recurso sem efeito suspensivo

14 mar, 2026 - 16:09

Treinador dos encarnados foi castigado com um jogo e 11 dias de castigo, mas interpôs recurso.

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José Mourinho vai falhar o jogo do Benfica com o Arouca, depois do Conselho de Disciplina (CD) da FPF ter recusado o efeito suspensivo do recurso ao castigo que lhe foi aplicado, disse à Lusa fonte próxima do processo.

Depois de ter sido expulso na receção ao FC Porto (2-2), da 25.ª jornada da I Liga, o treinador José Mourinho foi suspenso por um jogo, castigo ao qual foram acrescentados 11 dias de suspensão, por se ter desentendido com Lucho González, adjunto dos ‘dragões’, que também foi punido com um jogo e oito dias.

O CD da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aceitou o recurso apresentado por Mourinho, mas não atribuiu efeito suspensivo, o que impede que o treinador comande a equipa na visita de hoje a Arouca, da 26.ª jornada da I Liga.

De acordo com a mesma fonte, o CD defendeu que os recursos a decisões de processos sumários, com base em relatórios dos árbitros ou delegados, não suspendem os castigos.

O Benfica, terceiro classificado, visita o Arouca, 11.º, às 20h30, num encontro que será arbitrado por José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.

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