Rui Costa: "Não podemos aceitar o castigo inqualificável a José Mourinho"

O presidente do Benfica, Rui Costa, considera "inqualificável" o castigo de um jogo e 11 dias aplicado a José Mourinho pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na gala dos prémios Cosme Damião, esta terça-feira, Rui Costa recusa "aceitar de forma alguma o que se tem passado no futebol português".

"Não podemos esquecer a forma como nos tiraram uma Taça de Portugal, nem ao que temos assistido ao longo deste campeonato. O exemplo da última jornada em Arouca é gritante, mas é só mais um exemplo, comparativamente ao que temos visto noutros campos. Tal como também não podemos aceitar o castigo inqualificável aplicado a José Mourinho por factos que comprovadamente não aconteceram", afirma.

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Mourinho vai falhar os jogos do campeonato com Arouca, devido à expulsão no clássico com o FC Porto, por ter pontapeado uma bola na direção da bancada; e Vitória de Guimarães, na sequência de uma troca de palavras com Lucho González, treinador adjunto dos dragões.

O Benfica interpôs recurso, na esperança de ainda ter o técnico frente ao Arouca, no entanto, o CD da FPF rejeitou o efeito suspensivo.

"Exigimos rigor. Exigimos respeito pelo Benfica. Exigimos competir em igualdade de circunstâncias com os nossos adversários. Continuaremos a lutar pelos nossos objetivos até ao último fôlego, é isso que eu exijo. Mas é imperativo que nos deixem lutar com as mesmas armas dos nossos rivais", argumenta o presidente do Benfica, no discurso na gala desta noite.



"Não estamos no lugar que queríamos"

Rui Costa fez ainda um balanço desportivo do último ano, com "conquistas que orgulham", embora garanta: "Somos os primeiros a ser autocríticos."

"No futebol masculino, assumimos sem rodeios: não estamos no lugar que queríamos, e sempre assim será desde que não estejamos em primeiro. Não fugimos a essa responsabilidade", assegura o dirigente.

Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup venceram os prémios de jogador do ano e revelação no futebol masculino; Lúcia Alves e Carolina Tristão foram jogadora do ano e revelação no futebol feminino.

Todos os premiados:

Revelação Futebol Feminino - Carolina Tristão

Revelação Futebol Masculino - Andreas Schjelderup

Revelação Modalidades - Edmilson Kutchy

Homenagem - José Henrique (Zé Gato)

Formação - Equipas sub-19, sub-17 e sub-15

Inovação - Benfica FM

Atleta de Alta Competição - Isaac Nader

Fundação Benfica - GNR

Projeto - 1904 Benfica Hotel

Casa do Benfica - Figueira da Foz

Modalidade do Ano - Futsal Masculino

Parceiro - Suits Inc.

Treinador do Ano - Cassiano Klein

Jogadora do Ano - Lúcia Alves

Jogador do Ano - Fredrik Aursnes

Mérito e Dedicação - José Augusto