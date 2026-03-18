Benfica na final da Taça de Portugal

O Benfica venceu o Sp. Braga, por 4-1, e está na final da Taça de Portugal de futebol feminino.

De recordar que, na primeira mão, as encarnadas já tinham vencido, em Braga, por 1-0.

Na partida do Seixal até foram as arsenalistas a abrir o marcador, com um golaço de Malu Schmidt que fez um chapéu quase desde o meio-campo logo aos três minutos.

A equipa da Luz reagiu e marcou por Nicole Raysla e Catarina Amado ainda na primeira parte.

No segundo tempo, Diana Silva e Caroline Moller carimbaram o resultado final.

O Benfica está de volta ao estádio do Jamor e vai tentar ganhar a Taça de Portugal pela terceira vez.

O adversário vai sair do Vitória Guimarães - FC Porto que terminaram 2-2 na primeira mão. A partida começa às 20h30 desta quarta-feira.