- Bola Branca 18h14
- 18 mar, 2026
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Futebol feminino
Benfica na final da Taça de Portugal
18 mar, 2026 - 20:12
O adversário vai sair do Vitória Guimarães - FC Porto que terminaram 2-2 na primeira mão.
O Benfica venceu o Sp. Braga, por 4-1, e está na final da Taça de Portugal de futebol feminino.
De recordar que, na primeira mão, as encarnadas já tinham vencido, em Braga, por 1-0.
Na partida do Seixal até foram as arsenalistas a abrir o marcador, com um golaço de Malu Schmidt que fez um chapéu quase desde o meio-campo logo aos três minutos.
A equipa da Luz reagiu e marcou por Nicole Raysla e Catarina Amado ainda na primeira parte.
No segundo tempo, Diana Silva e Caroline Moller carimbaram o resultado final.
O Benfica está de volta ao estádio do Jamor e vai tentar ganhar a Taça de Portugal pela terceira vez.
O adversário vai sair do Vitória Guimarães - FC Porto que terminaram 2-2 na primeira mão. A partida começa às 20h30 desta quarta-feira.
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- 18 mar, 2026
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