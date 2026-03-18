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Benfica na “final four” da Youth League

18 mar, 2026 - 17:10 • Carlos Calaveiras

Encarnados vão agora defrontar os belgas do Brugge.

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O Benfica derrota o Inter, por 3-2, e está apurado para a final four da Youth League.

Os Sub19 encarnados estiveram sempre à frente do marcador, em Itália, e regressam a uma fase da prova onde já tinham estado quatro vezes (incluindo uma vitória).

Os golos das jovens águias foram apontados por Coletta, Tiago Freitas e Francisco Silva.

Já pelos donos da casa descontaram Zouin e El Mahboubi.

Com esta vitória, o Benfica avança na prova e vai agora defrontar os belgas do Brugge. Na outra meia-final encontram-se Real Madrid e PSG.

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