- Bola Branca 12h45
- 20 mar, 2026
-
Em Destaque
Benfica
Notícia Renascença. Mourinho no banco contra Vitória
20 mar, 2026 - 17:49
Providência cautelar aceite. [em atualização]
O treinador José Mourinho vai estar no banco do Benfica contra o Vitória.
A providência cautelar dos encarnados foi aceite esta sexta-feira véspera da partida.
O técnico vai orientar as águias, na partida da jornada 27 da I Liga, este sábado, a partir das 18h00.
De recordar que o treinador cumpriria o segundo jogo de castigo - incluído numa suspensão de 11 dias - após a expulsão contra o FC Porto. O Benfica tinha recorrido, visando logo a partida em Arouca, mas sem sucesso.
- Bola Branca 12h45
- 20 mar, 2026
-
Comentários