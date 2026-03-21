Benfica vence sem convencer

O Benfica derrota o Vitória Guimarães, por 3-0, em partida da jornada 27 da I Liga.

O resultado foi melhor que a exibição, mas triunfo permite aos encarnados pressionar os adversários.

Os golos dos encarnados foram apontados por Prestianni e Pavlidis (de regresso aos golos) – ambos com assistência de Rios – e Beni (este na própria baliza).

Só perto do fim a equipa da Luz criou oportunidades para alargar a vantagem, numa altura em que o Vitória refrescava o onze em busca do tento de honra.

Com este triunfo, o Benfica sobe aos 65 pontos, a quatro do líder FC Porto e mais três que o Sporting (que tem menos duas partidas que as águias).

Veja o resumo da partida: