Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Benfica vence sem convencer

21 mar, 2026 - 20:40

Encarnados pressionam os adversários diretos, que ainda não jogaram nesta jornada.

A+ / A-

O Benfica derrota o Vitória Guimarães, por 3-0, em partida da jornada 27 da I Liga.

O resultado foi melhor que a exibição, mas triunfo permite aos encarnados pressionar os adversários.

Os golos dos encarnados foram apontados por Prestianni e Pavlidis (de regresso aos golos) – ambos com assistência de Rios – e Beni (este na própria baliza).

Só perto do fim a equipa da Luz criou oportunidades para alargar a vantagem, numa altura em que o Vitória refrescava o onze em busca do tento de honra.

Com este triunfo, o Benfica sobe aos 65 pontos, a quatro do líder FC Porto e mais três que o Sporting (que tem menos duas partidas que as águias).

Veja o resumo da partida:

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda