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Mourinho. "3-0 não reflete o bom jogo que o Vitória fez"

21 mar, 2026 - 21:10

O Benfica derrotou o Vitória, por 3-0, em partida da jornada 27 da I Liga.

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O treinador do Benfica, José Mourinho, reconhece que partida teve momentos difíceis, mas reconhece vitória justa dos encarnados.

Elogio a Luís Pinto

"Antes da análise ao jogo, se me permitires, hoje estava à espera do Luís Pinto para lhe dar os parabéns por um feito extraordinário, porque o Vitória não ganha títulos todos os anos e o Luís conseguiu-o com grande brilhantismo. O facto de não estar aqui hoje faz-me publicamente - e utilizando os avós - mandar-lhe aquele abraço de um treinador experiente para um treinador jovem. Uma vez mais, quero dar-lhe os parabéns pelo trabalho fantástico que fez no Vitória.

A partida

“Quanto ao jogo, se nos agarrarmos ao 3-0 e às grandes oportunidades que tivemos na parte final do jogo, até acho que podiam ter sido cinco ou seis, mas acho que o jogo não foi isso. O jogo teve um período difícil para nós, em que o Vitória teve 15 minutos na primeira parte em que nos criou imensos problemas. Pressionou-nos, foi difícil termos início. No início do jogo parecia fácil. Depois do 1-0 pensei que ia chegar o segundo e o terceiro, não chegou o segundo nem o terceiro, mas sim domínio da parte do Vitória, com muita qualidade. Na segunda parte, quando fazemos o 2-0 o jogo acaba, mas não posso deixar de dizer que a dificuldade que o jogo teve para nós... não quero dizer que o 3-0 seja falso, porque até podiam ter sido cinco ou seis, mas não reflete o bom jogo que o Vitória fez".

Barrenechea a central

"O Otamendi foi campeão para estar no banco e ajudar num caso de emergência extraordinária. A dúvida seria sempre entre o Gonçalo Oliveira e o Enzo. O Gonçalo jogou num campo sintético durante 90 minutos na quarta-feira, num jogo a sério, o Enzo teve a semana toda a trabalhar connosco e posicionalmente é confortável para ele. Quem joga a '6', joga a central, principalmente com saída de bola. É uma posição fácil para jogar. Seria difícil se jogássemos num bloco baixo e eles tivessem várias situações com bola dentro da grande área. A única oportunidade que o Vitória teve foi um cruzamento do lado direito, em que o Nélson Oliveira se liberta exatamente dos nossos centrais e toca mal na bola - se toca bem podia fazer golo. Mas o Enzo fez uma boa semana de trabalho e um ótimo jogo."

Morte de Silvino

"A minha mulher dizia-me ontem que era difícil de acreditar que ele foi embora e continua a ser difícil, mas foi e ficam as memórias. Como eu dizia num post que tive a coragem de escrever, é tempo de ainda chorar por ele mas ainda vão haver, espero eu, muitos anos para eu, e muitos dos amigos que tem em Setúbal, chorarmos a rir muito. Comigo, foram 18 anos. Estar com ele e viver com ele é rir muito e temos muito para recordar. Era daquelas pessoas que era fácil de apaixonar-se. Ele em casa com a minha mulher, com a minha filha e o meu filho, estamos todos como estamos... mas agora é olhar para a família que ficou, para os filhos que também são parte da nossa vida e cresceram connosco e tentar dar aquela força e rir muito", começou por dizer o técnico setubalense, continuando: "Naquele momento, [o facto de] não ter podido estar no funeral e vendo-o ali no ecrã foi pesado, mas vou-me recordar sempre das palavras que me dizia antes dos jogos e, posteriormente, pelo telefone 'mano, hoje vai correr bem'. O meu pai dizia-me sempre 'eu tenho muita fé'. O pessoal que está lá em Setúbal, o Paulo, o Hernâni e todos os amigos que tem lá, ainda temos que rir muito à conta dele."

O Benfica derrotou o Vitória, por 3-0, em partida da jornada 27 da I Liga.

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