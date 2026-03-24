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"Desperdiçar talento não faz sentido": de lateral para lateral, Sousa defende a renovação de Banjaqui

24 mar, 2026 - 12:35 • Rui Viegas

Daniel Banjaqui faz 18 anos esta terça-feira e deverá assinar um novo vínculo com as águias até 2031. José Sousa, antigo lateral benfiquista, analisa o processo que envolve o defesa que já brilhou na equipa principal.

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"Faz todo o sentido, desperdiçar é que não". José Sousa, antigo lateral do Benfica olha desta forma para a eventual renovação de Daniel Banjaqui.

Banjaqui assinará até 2031 com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, segundo a imprensa desportiva, no dia em que o defesa campeão europeu e do mundo de sub-17 celebra 18 anos.

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"Faz todo o sentido o Benfica avançar para a renovação com Banjqui e com isso Bah ou Dedic poderão sair. A lógica será essa. Desperdiçar, deixar sair jogadores talentosos, é que não faz sentido nenhum", começa por referir Sousa, também atual comentador, para quem os "jogadores com qualidade são para ficar".

"Importante é reter ao máximo", completa o ex-defesa dos encarnados, que ainda assim defende que a vaga de Otamendi seja preenchida, caso o central argentino abandone a Luz no final da temporada. E mesmo com António Silva e Tomás Araújo no plantel.

"São jogadores que sabem o que é preciso, para mais tendo passado tanto tempo ao lado de Otamendi. Se o Otamendi ficar, o problema está resolvido. Caso contrário, o Benfica tem de ir ao mercado. São necessários três centrais titulares. Sempre. Para uma equipa como o Benfica que luta por várias competições", finaliza.

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