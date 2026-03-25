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UEFA
Benfica punido por comportamentos racistas e discriminatórios de adeptos
25 mar, 2026 - 17:57
Em causa os acontecimentos na bancada durante o Benfica – Real Madrid da Liga dos Campeões.
O Benfica foi condenado pela UEFA a encerramento parcial de 500 lugares no sector 10 e 11 do estádio onde alguns adeptos tiveram um comportamento racista e discriminatório durante o jogo com o Real Madrid.
A Renascença sabe que a pena fica suspensa durante um ano.
A UEFA teve em consideração a forma célere e decidida como o Benfica atuou, tendo identificado e suspendido os Red Pass em causa, instaurando processo disciplinar para eventual expulsão de sócio.
Esta atitude mitigou as consequências do processo e redundou na aplicação de uma pena mais reduzida.
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