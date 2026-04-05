Futebol feminino
Benfica derrota Torreense e está a uma vitória do hexa
05 abr, 2026 - 18:40 • Carlos Calaveiras
Diana Silva bisou no Seixal.
O Benfica vence o Torreense, por 2-0, e está a uma vitória de revalidar o título de campeã nacional.
Era um jogo difícil para as encarnadas, no Seixal, contra a equipa que tem conquistado as Taças (Supertaça, Taça da Liga e Taça de Portugal).
Apesar disso, a equipa da Luz controlou e marcou por Diana Silva, que bisou, aos 20 e 85 minutos.
As comandadas de Ivan Baptista tiveram ainda dois tentos anulados, a Anna Gasper e Nycole, por fora de jogo.
Com esta vitória, o Benfica mantém oito pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Sporting, que nesta jornada derrotou o Sp. Braga.
Na próxima jornada, as campeãs nacionais vão precisamente a Braga para tentar carimbar o hexa. Faltam três jornadas para terminar o campeonato.
