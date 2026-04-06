Benfica cede empate na visita ao Casa Pia e falha aproximação aos rivais

06 abr, 2026 - 22:53 • Inês Braga Sampaio

Encarnados desperdiçam vantagem e deitam fora dois pontos, num jogo em que precisavam de ganhar para encurtarem distâncias para Sporting e FC Porto.

O Benfica falhou a oportunidade de se colar ao Sporting, no segundo lugar, e de ficar a cinco pontos do líder FC Porto, esta segunda-feira, ao empatar, por 1-1, no terreno do Casa Pia, da jornada 28 da I Liga.

Depois de uma primeira parte sem golos e com poucas oportunidades, o Benfica regressou com maior pendor atacante. A grande diferença fez-se, contudo, com a entrada de Gianluca Prestianni, aos 57 minutos. Onze minutos depois, o argentino cruzou para Andreas Schjelderup, que cabeceou para o meio e, aí, surgiu Richard Ríos, a desviar para o golo.

A vantagem encarnada só durou dez minutos, contudo. Ao minuto 78, Jérémy Livolant avançou pelo meio e tocou a bola para a direita, para Rafael Brito, que aplicou a "lei do ex" e rematou para o empate.

Com este resultado, o Benfica continua no terceiro lugar, a dois pontos do Sporting, que tem menos um jogo, e a sete do FC Porto.

