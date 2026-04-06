- Bola Branca 12h45
- 06 abr, 2026
-
Futebol Nacional
Benfica volta esta noite ao lugar onde perdeu pela última vez na Liga. Foi há 42 jogos
06 abr, 2026 - 10:45 • Lusa
A visita ao terreno do Casa Pia, marcada para as 20h45, promove também o reencontro dos comandados de José Mourinho com uma formação com que empataram na primeira volta (2-2), no Estádio da Luz, em Lisboa.
O Benfica procura esta segunda-feira somar a terceira vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Casa Pia, em Rio Maior, para a 28.ª jornada, e aproveitar o empate do FC Porto na receção ao Famalicão.
No local onde sofreram a última derrota para a I Liga - por 3-1, em 25 de janeiro de 2025, ainda sob o comando de Bruno Lage -, há 42 jogos, os 'encarnados' tentam capitalizar o deslize dos 'azuis e brancos' para ficarem a cinco pontos da liderança, à semelhança do Sporting, que ainda tem a receção ao Tondela em atraso.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqu
A visita ao terreno do Casa Pia, marcada para as 20h45, promove também o reencontro dos comandados de José Mourinho com uma formação com que empataram na primeira volta (2-2), no Estádio da Luz, em Lisboa.
Os anfitriões, atualmente orientados por Álvaro Pacheco, apesar de não vencerem há quatro jornadas, procuram somar o sétimo jogo seguido sem perder em casa, onde impuseram a inédita derrota ao FC Porto na presente edição do campeonato.
Entrevista Bola Branca
Jordan Holsgrove: “Quando erro, tenho a voz do meu pai na cabeça a dizer 'continua, o que podes fazer?'”
Em entrevista à Renascença, o futebolista canhoto (...)
O Casa Pia procura deixarem os últimos lugares da classificação: ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar, de play-off, com 24 pontos (e menos dois jogos), agora a um do Nacional.
Antes do jogo que encerra a ronda, o Arouca, 12.º, com 29 pontos, recebe o Estoril Praia, sétimo, com 37, num encontro marcado para as 18:45.
Programa da 28.ª jornada:
Sexta-feira, 3 abr
- Gil Vicente - AVS, 3-0
- Vitória de Guimarães - Tondela, 5-0
- Sporting - Santa Clara, 4-2
Sábado, 4 abr
- Nacional - Estrela da Amadora, 2-0
- Rio Ave - Alverca, 1-2
- Moreirense - Sporting de Braga, 0-1
- FC Porto - Famalicão, 2-2
Segunda-feira, 6 abr
- Arouca - Estoril Praia, 18:45
- Casa Pia - Benfica, 20:45
- Bola Branca 12h45
- 06 abr, 2026
-