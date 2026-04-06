Benfica volta esta noite ao lugar onde perdeu pela última vez na Liga. Foi há 42 jogos

O Benfica procura esta segunda-feira somar a terceira vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Casa Pia, em Rio Maior, para a 28.ª jornada, e aproveitar o empate do FC Porto na receção ao Famalicão.

No local onde sofreram a última derrota para a I Liga - por 3-1, em 25 de janeiro de 2025, ainda sob o comando de Bruno Lage -, há 42 jogos, os 'encarnados' tentam capitalizar o deslize dos 'azuis e brancos' para ficarem a cinco pontos da liderança, à semelhança do Sporting, que ainda tem a receção ao Tondela em atraso.

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A visita ao terreno do Casa Pia, marcada para as 20h45, promove também o reencontro dos comandados de José Mourinho com uma formação com que empataram na primeira volta (2-2), no Estádio da Luz, em Lisboa.

Os anfitriões, atualmente orientados por Álvaro Pacheco, apesar de não vencerem há quatro jornadas, procuram somar o sétimo jogo seguido sem perder em casa, onde impuseram a inédita derrota ao FC Porto na presente edição do campeonato.