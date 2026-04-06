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Benfica volta esta noite ao lugar onde perdeu pela última vez na Liga. Foi há 42 jogos

06 abr, 2026 - 10:45 • Lusa

A visita ao terreno do Casa Pia, marcada para as 20h45, promove também o reencontro dos comandados de José Mourinho com uma formação com que empataram na primeira volta (2-2), no Estádio da Luz, em Lisboa.

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O Benfica procura esta segunda-feira somar a terceira vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Casa Pia, em Rio Maior, para a 28.ª jornada, e aproveitar o empate do FC Porto na receção ao Famalicão.

No local onde sofreram a última derrota para a I Liga - por 3-1, em 25 de janeiro de 2025, ainda sob o comando de Bruno Lage -, há 42 jogos, os 'encarnados' tentam capitalizar o deslize dos 'azuis e brancos' para ficarem a cinco pontos da liderança, à semelhança do Sporting, que ainda tem a receção ao Tondela em atraso.

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A visita ao terreno do Casa Pia, marcada para as 20h45, promove também o reencontro dos comandados de José Mourinho com uma formação com que empataram na primeira volta (2-2), no Estádio da Luz, em Lisboa.

Os anfitriões, atualmente orientados por Álvaro Pacheco, apesar de não vencerem há quatro jornadas, procuram somar o sétimo jogo seguido sem perder em casa, onde impuseram a inédita derrota ao FC Porto na presente edição do campeonato.

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O Casa Pia procura deixarem os últimos lugares da classificação: ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar, de play-off, com 24 pontos (e menos dois jogos), agora a um do Nacional.

Antes do jogo que encerra a ronda, o Arouca, 12.º, com 29 pontos, recebe o Estoril Praia, sétimo, com 37, num encontro marcado para as 18:45.

Programa da 28.ª jornada:

Sexta-feira, 3 abr

  • Gil Vicente - AVS, 3-0
  • Vitória de Guimarães - Tondela, 5-0
  • Sporting - Santa Clara, 4-2

Sábado, 4 abr

  • Nacional - Estrela da Amadora, 2-0
  • Rio Ave - Alverca, 1-2
  • Moreirense - Sporting de Braga, 0-1
  • FC Porto - Famalicão, 2-2

Segunda-feira, 6 abr

  • Arouca - Estoril Praia, 18:45
  • Casa Pia - Benfica, 20:45
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