Futebol feminino

É chinesa, tem 1,80m e 23 anos: chegou ao Benfica uma nova avançada

06 abr, 2026 - 14:46 • Lusa

O novo reforço das águias, Ziqin Shao, vai integrar desde já os trabalhos com a equipa, embora só possa ser utilizado oficialmente a partir da próxima época.

A avançada internacional chinesa Ziqin Shao reforçou a equipa feminina do Benfica para 2026/27, tendo assinado contrato com as pentacampeãs nacionais até 2029, informou esta segunda-feira o clube da Luz.

Shao, de 23 anos, terminou em dezembro de 2025 o vínculo com o clube Jiangsu Yinhao Football Club, vice-campeão da última edição da Liga chinesa, em que foi uma das três finalistas nomeadas para o prémio de Futebolista do Ano 2025 na China.

O Benfica, após a vitória no domingo frente ao Torreense (2-0), pode sagrar-se hexacampeão já na próxima ronda, caso vença em casa do Sporting de Braga, na 16.ª e antepenúltima jornada, em partida agendada para 25 de abril.

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

