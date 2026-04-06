Futebol feminino
É chinesa, tem 1,80m e 23 anos: chegou ao Benfica uma nova avançada
06 abr, 2026 - 14:46 • Lusa
O novo reforço das águias, Ziqin Shao, vai integrar desde já os trabalhos com a equipa, embora só possa ser utilizado oficialmente a partir da próxima época.
A avançada internacional chinesa Ziqin Shao reforçou a equipa feminina do Benfica para 2026/27, tendo assinado contrato com as pentacampeãs nacionais até 2029, informou esta segunda-feira o clube da Luz.
Shao, de 23 anos, terminou em dezembro de 2025 o vínculo com o clube Jiangsu Yinhao Football Club, vice-campeão da última edição da Liga chinesa, em que foi uma das três finalistas nomeadas para o prémio de Futebolista do Ano 2025 na China.
O novo reforço das águias, com 1,80 metros, vai integrar desde já os trabalhos com a equipa, embora só possa ser utilizado oficialmente a partir da próxima época.
O Benfica, após a vitória no domingo frente ao Torreense (2-0), pode sagrar-se hexacampeão já na próxima ronda, caso vença em casa do Sporting de Braga, na 16.ª e antepenúltima jornada, em partida agendada para 25 de abril.
