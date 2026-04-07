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- 07 abr, 2026
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Benfica
"Havia 3 resultados possíveis para o Benfica: ganhar, ganhar, ganhar. Alguns jogadores não estão a interpretar assim"
07 abr, 2026 - 12:05 • Luís Aresta
Gestor e adepto do Benfica Nuno Campilho diz que houve falta de "atitude" no empate conta o Casa Pia. “Diria que os ânimos não devem estar muito positivos. Não é tanto pelas críticas de Mourinho, é mais pelo resultado."
A atmosfera estará tensa no Seixal no dia seguinte às críticas de José Mourinho aos jogadores após o empate do Benfica com o Casa Pia, em Rio Maior.
Mourinho apontou défice de caráter para ser campeão a alguns dos jogadores que estiveram em campo na última noite. Palavras que na opinião do gestor e adepto do Benfica Nuno Campilho podem ter causado mossa no plantel. Em todo o caso, o pior foi mesmo o resultado que retirou a equipa da luta pelo título, defende.
“Diria que os ânimos não devem estar muito positivos. Não é tanto pelas críticas, é mais pelo resultado”, começa a dizer em Bola Branca. “Claro que as palavras de Mourinho, pelo que poderá ter afetado o plantel e os jogadores, também poderá ter o seu impacto. Mas eu gostaria de deixar o reforço na perspetiva daquilo que foi o resultado e o que implica e importa para o estado de espírito dos jogadores.”
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O Benfica empatou, a uma bola, no campo do Casa Pia, deixando escapar assim a possibilidade de aproximação ao FC Porto, que perdeu dois pontos em casa com o Famalicão.
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Mourinho admitiu que só a necessidade de não desvalorizar ativos o leva a não colocar já na prateleira alguns jogadores, uma afirmação que pode ser interpretada como uma prevalência da componente financeira sobre a componente desportiva. Para Nuno Campilho, não é isso que está em causa.
“A questão dos ativos tem a ver com o respeito que há pela estrutura de trabalho que se tem”, explica Campilho. “Não coloco as palavras de Mourinho na lógica de que por ele aqueles jogadores não jogariam mais. Penso que a interpretação também poderá ser válida de quem o faz assim, não interpreto dessa maneira.”
Para Nuno Campilho trata-se de “um agitar psicológico”, para obter “resultados que ainda sejam visíveis esta época e não tanto na perspetiva de pôr de parte jogadores”.
Nuno Campilho esteve em Rio Maior e, embora Mourinho não o tenha dito de forma expressa, reconhece que, dentro das quatro linhas, faltou atitude competitiva a alguns jogadores.
“Tem a ver com uma questão de atitude, é assim que vejo”, sentencia este adepto e gestor. “Estando no estádio, foi a percepção com que fiquei. É preciso alertar as consciências e dar a entender que era um jogo que se tinha de ganhar. Só havia dois, três, quatro ou cinco resultados possíveis: ganhar, ganhar, ganhar, ganhar e ganhar, e é notório que alguns jogadores não estão a interpretar dessa forma.”
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Por entre críticas aos jogadores, José Mourinho reafirmou o desejo de continuar na Luz, o que para Nuno Campilho é uma boa notícia, até pela forma utilizada pelo treinador do Benfica.
“Foi importante dizê-lo perante notícias que davam a entender que o seu empresário estaria a fazer força para que ele não ficasse, portanto há todas as condições para que Mourinho possa começar a época, e começar a preparar a época de acordo com as suas premissas e intenções no que diz respeito ao plantel, que não foi construído por ele. Enquanto admirador do trabalho dele, é uma boa notícia."
Mourinho deve começar já a planear um plantel à sua medida e que dê garantias de ser campeão na próxima época. Nuno Campilho aponta a um grupo de jogadores que revele outra maturidade competitiva, mas não vê Rui Costa a alinhar em limpezas de balneário.
“Um projeto desportivo que queira ser vencedor não pode estar permanentemente e a cada início de época a começar do zero”, defende ainda. “É um disparate do meu ponto de vista, não é por aí que o Benfica seguirá…”
Afastados de todas as competições, o Benfica sonha ainda com o segundo lugar, que está apenas a dois pontos, ainda que o Sporting tenha um jogo em atraso por disputar. Haverá dérbi lisboeta, em Alvalade, no dia 19 de abril. Antes e depois, os encarnados defrontam Nacional (casa), Moreirense (casa), Famalicão (fora), SC Braga (casa) e Estoril Praia (fora).
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