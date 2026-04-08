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Benfica SAD avança com empréstimo obrigacionista

08 abr, 2026 - 18:55

Investidores podem subscrever novos títulos ou quem investiu em 2023 pode trocar os títulos com uma taxa de juro de 5,75%.

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A Benfica SAD emitiu um empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros.

Em comunicado enviado à CMVM, os encarnados adiantam que a taxa de juro é de 4,65%.

É também lançada uma oferta para quem investiu no empréstimo obrigacionista de 2023 e que seria reembolsado em maio. Podem trocar as obrigações do anterior empréstimo, com uma taxa de juto de 5,75%.

As ofertas avançam na segunda-feira, dia 13, e decorrem até dia 24.

Esta operação visa reembolsar o empréstimo que tinha sido lançado há três anos. O que restar vai reforçar a liquidez da SAD.

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