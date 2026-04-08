Rui Costa “em sintonia” com Mourinho

O presidente do Benfica, Rui Costa, garante que está em sintonia com o treinador José Mourinho.

“José Mourinho tem contrato por mais um ano, isso não é questão neste momento. Estamos em sintonia”, disse.

O líder encarnado fez estas declarações a “A Bola”, à margem de uma audiência com o grupo parlamentar do Partido Socialista, na Assembleia da República.

Rui Costa comentou ainda o mais recente empate da equipa principal e não tem dúvidas: compromete seriamente as ambições na I Liga.

“E de que maneira, e de que maneira. Foi um empate mais do que inesperado, que não poderia ter acontecido, não poderia ter acontecido. E que nos deixa numa situação ainda mais complicada do que aquela em que estávamos. É nossa obrigação lutar até ao fim, é nossa obrigação apagar a imagem daquilo que fizemos com o Casa Pia”, disse.

O Benfica está em terceiro na I Liga.