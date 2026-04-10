Ouvir
Em Destaque
A+ / A-

Nuno Catarino

Benfica admite ter que “fazer ajustamentos” se ficar fora da Champions

10 abr, 2026 - 20:05

Dirigente encarnado falou à BTV.

O CFO do Benfica, Nuno Catarino, admite que seja preciso “fazer os ajustamentos necessários” para equilibrar as contas.

“Para já, o cenário, obviamente, é de chegarmos à Liga dos Campeões. Esse é o cenário central e é sempre para isso que trabalhamos. Nalguma eventualidade, eu acredito, muito remota, de ser algo diferente – também já aconteceu no Benfica no passado, e acontece em muitos outros clubes –, tem de se fazer os ajustamentos necessários para garantir o equilíbrio económico-financeiro e desportivo do Benfica”, referiu Nuno Catarino à BTV.

O dirigente encarnado esclareceu que “os empréstimos obrigacionistas não servem” para atacar o mercado de transferências.

“De facto, o mercado analisa-se, o mercado de entradas com o mercado de saídas, o ajustamento da equipa faz-se aí. Isto tem muito que ver com a estratégia de longo prazo de financiamento da sociedade, que é igual à de muitas outras sociedades. Se alguém for consultar, quase todas as empresas têm empréstimos obrigacionistas de todas as formas e feitios, e as que não têm, têm outros formatos de financiamento que se equivalem aos empréstimos obrigacionistas. Isto tem que ver com a atividade de uma empresa que tem 650 milhões no consolidado, de balanço, tem toda a sua atividade, e tem obviamente necessidades de financiamento, que se faz, no caso do Benfica, com uma parcela importante via empréstimos obrigacionistas”, disse.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

