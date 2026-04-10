Nuno Catarino
Benfica admite ter que “fazer ajustamentos” se ficar fora da Champions
10 abr, 2026 - 20:05
Dirigente encarnado falou à BTV.
O CFO do Benfica, Nuno Catarino, admite que seja preciso “fazer os ajustamentos necessários” para equilibrar as contas.
“Para já, o cenário, obviamente, é de chegarmos à Liga dos Campeões. Esse é o cenário central e é sempre para isso que trabalhamos. Nalguma eventualidade, eu acredito, muito remota, de ser algo diferente – também já aconteceu no Benfica no passado, e acontece em muitos outros clubes –, tem de se fazer os ajustamentos necessários para garantir o equilíbrio económico-financeiro e desportivo do Benfica”, referiu Nuno Catarino à BTV.
O dirigente encarnado esclareceu que “os empréstimos obrigacionistas não servem” para atacar o mercado de transferências.
“De facto, o mercado analisa-se, o mercado de entradas com o mercado de saídas, o ajustamento da equipa faz-se aí. Isto tem muito que ver com a estratégia de longo prazo de financiamento da sociedade, que é igual à de muitas outras sociedades. Se alguém for consultar, quase todas as empresas têm empréstimos obrigacionistas de todas as formas e feitios, e as que não têm, têm outros formatos de financiamento que se equivalem aos empréstimos obrigacionistas. Isto tem que ver com a atividade de uma empresa que tem 650 milhões no consolidado, de balanço, tem toda a sua atividade, e tem obviamente necessidades de financiamento, que se faz, no caso do Benfica, com uma parcela importante via empréstimos obrigacionistas”, disse.
