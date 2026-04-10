Benfica fecha primeiro semestre de 2025/26 com lucro de 29 milhões

10 abr, 2026 - 10:17 • Inês Braga Sampaio

Ativo sobe 36% face a junho de 2025, para 122,6 milhões de euros. O passivo também cresce, em 4%, para os 85,3 milhões de euros, e passa a representar 69,6% do ativo.

O Benfica, clube, informa, esta sexta-feira, que terminou o primeiro semestre do exercício de 2025/26 com lucro de 29 milhões de euros.

Em comunicado, o clube revela que o resultado operacional recorrente "ascende a 6,7 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 6% face ao período homólogo".

"Esta evolução é explicada pelo aumento dos rendimentos operacionais, com destaque para o crescimento das receitas de quotização e de merchandising", pode ler-se.

O ativo do Benfica sobe 36% face a 30 de junho de 2025, para 122,6 milhões de euros. O passivo também cresce, em 4%, para os 85,3 milhões de euros, e passa a representar 69,6% do ativo.

Os rendimentos operacionais recorrentes chegam aos 36,8 milhões de euros, um aumento de 3%. Já os "royalties" de utilização da Marca Benfica caem 9%, "devido à diminuição dos rendimentos da Benfica SAD".

"Os gastos operacionais recorrentes ascendem a 30 milhões de euros, o que representa um crescimento de 2% face aos 29,4 milhões de euros registados no período homólogo, sendo de salientar que este aumento é inferior ao verificado nos rendimentos", lê-se ainda.

A transferência do futebol feminino para a SAD teve um impacto de 400 mil euros. No período homólogo, fora de 2,5 milhões.

Os custos associados à realização das eleições, que precisaram de duas voltas, ascendem a 3,2 milhões de euros.

"O resultado operacional consolidado ascende a 53,7 milhões de euros (...). Excluindo o impacto das operações com os direitos de atletas, o resultado operacional seria negativo em 0,8 milhões de euros, evidenciando que, em termos consolidados, o clube se encontra próximo do equilíbrio económico neste período. O resultado líquido consolidado atinge os 44,6 milhões de euros, do quais 29,5 milhões de euros são atribuíveis ao Sport Lisboa e Benfica", lê-se ainda.

Embora considere que os resultados são "positivos", e até acima do previso, o Benfica mantém como prioridade, para o segundo semestre, "a contenção de gastos e o crescimento sustentado dos rendimentos".

