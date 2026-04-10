Benfica
Nuno Catarino. “Benfica não precisa da centralização”
10 abr, 2026 - 19:08
Dirigente encarnado falou à BTV.
O diretor financeiro do Benfica, Nuno Catarino, anuncia que o clube pode prescindir do modelo de centralização dos direitos televisivos.
Em entrevista à BTV, o dirigente dos encarnados garantiu que “o Benfica não precisa da centralização para valorizar o produto que comercializa”.
Para o CFO, o atual decreto-lei da centralização baseia-se num paradigma de consumo de há dez anos e o pressuposto de gerar 300 milhões de euros para a indústria é irrealista na conjuntura presente. “Da forma como as coisas estão hoje, ninguém vai gostar do resultado final em 2028”.
Nuno Catarino propõe duas soluções. “O que temos dito é que fazem sentido duas coisas na centralização: um adiamento do que está feito para dar tempo para fazer o trabalho de casa, que não foi feito até agora, e repensar um pouco o modelo, mas, sobretudo para estes clubes, que façam uma centralização voluntária, ou seja, se juntem, e isso faz todo o sentido. Juntarem-se 10, 20, 30, quem se quiser juntar. Empacotam o seu produto, tentam vender o seu produto no mercado e temos aqui uma centralização voluntária de quem precisa deste formato como está aqui”.
