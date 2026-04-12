Entrada forte do Benfica valeu regresso às vitórias

O Benfica regressa às vitórias no campeonato e derrota o Nacional, por 2-0, em partida da jornada 29 da I Liga.

Os encarnados entraram com força e marcaram os dois tentos nos primeiros 15 minutos do jogo.

Com assistências de Prestianni marcaram Schjelderup e Rafa para as águias.

Do Nacional pouco se viu ofensivamente no primeiro tempo e a vantagem da equipa da Luz não deixava dúvidas ao intervalo.

No segundo tempo, o Benfica não conseguiu “matar” o jogo e até teve uma grande penalidade desperdiçada, por Pavlidis.

A partir daí, os insulares subiram um pouco no relvado, ainda tentaram reduzir e até tiveram um golo anulado, por falta na área encarnada.

Nota ainda para a estreia de Gonçalo Moreira de águia ao peito.

O Benfica regressa aos triunfos, mas mantém-se no terceiro lugar do campeonato numa altura em que o próximo jogo é em Alvalade.