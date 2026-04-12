Mourinho. “Vencemos merecidamente com números desfasados”

O treinador do Benfica, José Mourinho, considera que o resultado contra o Nacional é escasso. O técnico elogia os extremos e a atitude do árbitro.

A partida

"25 remates, oito enquadrados, 15 cantos, 2-0. O 2-0 está desenquadrado do nosso jogo. Tivemos muitas oportunidades para criar um resultado diferente. Não conseguimos, mas vencemos merecidamente, com tranquilidade, com números desfasados do que foi o nosso jogo"

“Miúdos em boa forma”

"Temos dois miúdos em boa forma, Prestianni e Schjelderup. Podemos dizer que cresceram e parece que não param de crescer. Não só fazem melhor o que já faziam bem, como também fazem coisas que não conseguiam. Criámos muito por ali. O objetivo era entrar com intensidade, encurralar o adversário, não deixar sair. Foi aquilo que fizemos. Tivemos tantas oportunidades para o terceiro golo na primeira parte... na segunda também. Falhámos o penálti, tivemos outras ótimas oportunidades. Os 3 pontos é o que conta, mas queríamos fazer mais e melhor. Tivemos períodos muito bons. O jogo foi dominado. A única coisa que não agrada muito é que podíamos ter tido um resultado mais gordo"

Mais de 57 mil na Luz

"O Estádio já não surpreende. Até tinha conversado com os jogadores no sentido de os preparar, se não tivéssemos um bom começo... teríamos depois que suportar a insatisfação do público insatisfeito. Não aconteceu, entrámos fortes.

Estreia de Gonçalo Moreira

O Gonçalo merece muito. Não é uma oportunidade de crescimento, mas é uma oportunidade de premiar um miúdo que não nasceu no Benfica mas quase. Chegou aqui criança, tem feito uma época extraordinária em todos os escalões. Toda a estrutura no Seixal festeja porque o Gonçalo merece muito. Na próxima semana é semana de Youth League. A equipa é trabalho de muita gente. Era bonito que os miúdos conseguissem ganhar a competição e lá vai o Gonçalo tentar ajudar.

Atitude do árbitro

Uma coisa que não tem muito a ver com o jogo, mas que me agradou. Ao intervalo o árbitro a dizer a um jogador que se tinha equivocado. O Veríssimo apanhou o Dahl no túnel e eu por acaso estava ao lado. Disse-lhe 'estive a ver a imagem. Falta sim, amarelo nunca. Olha peço desculpa pelo meu erro.' Este tipo de comunicação é de salutar e cria respeito entre jogador e árbitro. Gostei"

O Benfica derrotou o Nacional, por 2-0, em partida da jornada 29 da I Liga.