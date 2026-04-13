Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 13 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Hassan e a época de Pavlidis: "O avançado vive dos golos. O dérbi pode ser o momento da reviravolta"

13 abr, 2026 - 16:43 • Matilde Pinhol

O antigo avançado confia no número 14 do Benfica e defende a continuidade de José Mourinho para a próxima época.

A+ / A-

Com o último dérbi da temporada à porta, o foco da próxima jornada da Liga Portugal está apontado para Sporting e Benfica. As duas equipas têm encontro marcado este domingo às 18h00 (horário de Portugal continental) no estádio de Alvalade.

Luis Suárez tem sido uma das figuras de maior destaque dos leões, somando 24 golos e assumindo-se como melhor marcador do campeonato. Vangelis Pavlidis, uma das principais referências ofensivas das águias, conta com 21 golos, aparecendo logo atrás do colombiano. Apesar do número, não tem marcado de maneira consistente nos últimos meses, acrescendo ter falhado o penálti na Luz, frente ao Nacional.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Para Hassan, antigo avançado do Benfica e Farense, Pavlidis, apesar do período de menor eficácia, "trabalha muito e faz mais do que aquilo que tem que fazer". "Como avançado não tem marcado e isso afeta jogo após jogo. Quando quer marcar, os golos não aparecem. O que ele precisa agora é do apoio de todos: colegas, equipa técnica e adeptos. Com essa ajuda, tenho a certeza de que ele voltará a marcar com naturalidade", esclarece.

Relativamente ao jogo decisivo do fim de semana, relembra que "um dérbi é sempre um dérbi e muita coisa pode acontecer". "Se uma das equipas vencer, dá um passo gigante, pois só faltam cinco jogos. Mas se houver um empate e o FC Porto ganhar, os dragões ficam com uma vantagem preciosa para serem campeões", recorda. Acredita também que o encontro entre os dois rivais pode servir como "o regresso de Pavlidis aos golos".

Sobre a continuidade de José Mourinho no comando técnico, manifesta-se a favor."Para mim, deve continuar. Pegar numa equipa a meio do campeonato é muito diferente de começar uma época do zero", defende. "Se o Benfica está a preparar o próximo ano, será positivo fazê-lo com Mourinho, pois será ele a construir o plantel de raiz, de acordo com as suas ideias", sentencia.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 13 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Artemis II

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada para NATO se desmontar"

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada p(...)

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas e embalagens? Veja como

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas(...)

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fech(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)