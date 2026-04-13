Hassan e a época de Pavlidis: "O avançado vive dos golos. O dérbi pode ser o momento da reviravolta"

Com o último dérbi da temporada à porta, o foco da próxima jornada da Liga Portugal está apontado para Sporting e Benfica. As duas equipas têm encontro marcado este domingo às 18h00 (horário de Portugal continental) no estádio de Alvalade.

Luis Suárez tem sido uma das figuras de maior destaque dos leões, somando 24 golos e assumindo-se como melhor marcador do campeonato. Vangelis Pavlidis, uma das principais referências ofensivas das águias, conta com 21 golos, aparecendo logo atrás do colombiano. Apesar do número, não tem marcado de maneira consistente nos últimos meses, acrescendo ter falhado o penálti na Luz, frente ao Nacional.

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Para Hassan, antigo avançado do Benfica e Farense, Pavlidis, apesar do período de menor eficácia, "trabalha muito e faz mais do que aquilo que tem que fazer". "Como avançado não tem marcado e isso afeta jogo após jogo. Quando quer marcar, os golos não aparecem. O que ele precisa agora é do apoio de todos: colegas, equipa técnica e adeptos. Com essa ajuda, tenho a certeza de que ele voltará a marcar com naturalidade", esclarece.

Relativamente ao jogo decisivo do fim de semana, relembra que "um dérbi é sempre um dérbi e muita coisa pode acontecer". "Se uma das equipas vencer, dá um passo gigante, pois só faltam cinco jogos. Mas se houver um empate e o FC Porto ganhar, os dragões ficam com uma vantagem preciosa para serem campeões", recorda. Acredita também que o encontro entre os dois rivais pode servir como "o regresso de Pavlidis aos golos".

Sobre a continuidade de José Mourinho no comando técnico, manifesta-se a favor."Para mim, deve continuar. Pegar numa equipa a meio do campeonato é muito diferente de começar uma época do zero", defende. "Se o Benfica está a preparar o próximo ano, será positivo fazê-lo com Mourinho, pois será ele a construir o plantel de raiz, de acordo com as suas ideias", sentencia.