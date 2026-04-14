Rui Costa: "Queremos fazer um bom jogo em Alvalade"

O presidente do Benfica, Rui Costa, assume o objetivo de "fazer um bom jogo" e vencer o Sporting em Alvalade, na próxima jornada do campeonato.

O dérbi assume particular importância na luta pelo segundo lugar e Rui Costa mostra-se ambicioso, sem atirar a toalha ao chão.

"O empate com o Casa Pia atrasou-nos nas nossas esperanças, mas até ao fim do campeonato a ordem é lutar por todos os jogos. Para além da classificação, estamos a jogar um dérbi. Todos os nossos adeptos querem, e todos os jogos querem, fazer um bom jogo em Alvalade", afirma, esta terça-feira, em declarações aos jornalistas, à saída do Parlamento.

Rui Costa sublinha que o Benfica vai apresentar-se em Alvalade "ainda a pensar no campeonato" e no que será preciso fazer para ultrapassar Sporting e o líder FC Porto.

"Para além disso, não é preciso estar a esconder que um dérbi é um dérbi, portanto tem também essa componente. E é sobre isso que o Benfica vai jogar este jogo. O resto, depois logo vemos", acrescenta.

O Sporting-Benfica está marcado para domingo, às 18h00.

O presidente do Benfica esteve na Assembleia da República, esta terça-feira, para uma reunião com o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, o único dos partidos com representação no Parlamentar com que ainda não se tinha encontrado. Entre os temas, estiveram os direitos televisivos, a Benfica FC e "outras matérias do futebol português".