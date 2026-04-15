UEFA
Benfica com “reforços” para a Youth League
15 abr, 2026 - 16:42
Sub-19 encarnados vão defrontar o Club Brugge na sexta-feira.
O Benfica já divulgou a convocatória para a “final four” da Youth League de futebol, a competição jovem da UEFA.
Entre os eleitos de Vítor Vinha estão vários jogadores que habitualmente trabalham com José Mourinho no plantel principal dos encarnados.
É caso de Daniel Banjaqui, Gonçalo Oliveira, José Neto, Tiago Freitas, Gonçalo Moreira e Anísio Cabral. Nota, no entanto, para Neto. O jovem lateral esquerdo ainda tenta recuperar de lesão.
A equipa da Luz vai defrontar o Club Brugge na sexta-feira, em Lausanne, a partir das 13h00.
Na outra meia-final, às 17h45, estão Real Madrid e PSG.
Convocatória
Diogo Ferreira, Leonardo Lopes, Luiz Xavier, Daniel Banjaqui, Duarte Soares, Rui Silva, Gonçalo Oliveira, Dinis Telehovschi, José Neto, Nilson Semedo, João Capucho, Tiago Parente, Miguel Figueiredo, Rafael Quintas, Tiago Freitas, Isaac Ferreira, Federico Coletta, Tomás Soares, Gonçalo Moreira, Stevan Manuel, Jaden Umeh, Eduardo Fernandes, Anísio Cabral e Francisco Silva.
