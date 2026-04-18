Mourinho. “Vamos a Alvalade para ganhar”

O treinador do Benfica, José Mourinho, quer ir ganhar a Alvalade. Em conferência de imprensa

Dérbi

"Um dérbi é um dérbi, não há necessidade de motivações extra, independentemente de classificações, objetivos... se fosse no verão no torneio do Algarve seria sempre um dérbi também. Sei das dificuldades, mas sei do prazer que é um jogar jogos desta dimensão. Objetivo é ganhar, respeitar a essência do que é um dérbi, são dos jogos que menos preocupam em termos motivacionais, do foco".

Benfica sem derrotas

“Já disse que há empates que não fazem do Benfica maior do que é, há empates que pelo contrário foram sentidos como derrotas, aqueles em que desperdiçámos as vitórias nos últimos minutos, aqueles em que não fizemos um bom jogo. Depois temos outros empates em que nos sentimos prejudicados. Há muita maneira de olhar. Uma equipa que não está nem nunca esteve à frente do campeonato precisa de ser resiliente, séria, honesta, respeitadora dos valores do clube, dos sentimentos dos adeptos. Esta equipa lutou sempre. Vamos com tudo até ao fim de cada jogo. Acho que é muito positivo. Lado negativo é olharmos para alguns jogos tipo Santa Clara e Rio Ave em casa, Casa Pia fora, dizemos que são derrotas, são pontos perdidos que na tabela têm significado. Há um aspeto que esconde a época com alguns contornos positivos que é o facto de termos os mesmos pontos na época passada que permitiram lutar pelo campeonato e que este ano deixa o Benfica a sete pontos do primeiro. As classificações dizem muito sobre o teu mérito e demérito, mas dizem muito do mérito e demérito dos adversários. O FC Porto tem 17 pontos a mais do que na época passada. Tendo feito até agora uma época não boa, mas uma época em que, em condições normais, estaríamos numa situação diferente. Se me dá prazer? Não. Preferia ter um par de derrotas e menos empates, mas diz algo de positivo sobre esta equipa".

Aursnes e Tomás recuperados

"O Aursnes está. Treinou a semana toda, já viram que jogou 15 minutos frente ao Nacional que foi o culminar de uma semana já de algum trabalho. Trabalhou sem qualquer tipo de limitação e vai para jogar. Dá-nos muita coisa, equilíbrio, é um jogador de uma inteligência importante, sabe jogar em diferentes posições. E vai jogar. O Tomás treinou sem limitação ontem e hoje. Apesar de termos amanhã uma breve sessão considero que está em condições de poder jogar".

Jogos grandes com golos, dérbi para ganhar

“O jogo em casa com o FC Porto foi um jogo com 4 golos, em que uma equipa foi arrasadora nos primeiros 20/30 minutos e outra que foi arrasadora nos últimos 20/30. Foi um jogo forte de duas equipas fortes. O jogo com o Sporting também na Luz é um bom começo do Sporting em que se superioriza e depois eu acho que a partir dos 20 não voltou a rematar. O Benfica dominou e dominou. O jogo de Sp. Braga - o pessoal gosta de se esquecer do Sp. Braga - foi outro jogo com 4 golos. Diria 5 porque fizemos um golo que nos daria a vitória. O jogo no Porto é o único que termina 0-0. Numa altura em que as duas equipas estavam no primeiro terço foi mais tático de parte a parte".

Garantir que fica?

"É um não tema. Qual impasse? Já falei há dois meses sobre essa situação. Arranja outra pergunta. Podes garantir que ficas na RTP?"

Ganhar em Alvalade

"Na nossa história no campeonato, somos uma equipa super difícil. A equipa que teve o jogo mais fácil contra nós foi o Casa Pia. Todas as outras tiveram jogos difíceis. Quero acreditar nesta linha de comportamento. Quero acreditar no trabalho que fizemos durante esta semana. Não tenho razão para não acreditar. O Sporting está muito bem, fez dois jogos muito bons na Champions. Temos de ser pragmáticos, coerentes, humildes no sentido de reconhecer que vamos ter um jogo difícil. O Benfica há muito tempo não ganha o dérbi de Alvalade, mas vamos lá para ganhar”

Arbitragem

"Só critico os árbitros depois dos jogos, antes dou a maior confiança, não me parece correto duvidar da competência e honestidade. Vir o Pinheiro ou o Veríssimo dá-me igual. Depois do jogo sinto-me na liberdade de poder analisar, antes do jogo nada. A nomeação não me diz nada de positivo ou negativo".

Empate favorece Sporting

"Podemos tentar contextualizar o dérbi no sentido em que os dois precisam de ganhar, o empate dará ao Sporting segurança em relação ao segundo, mas se calhar é uma coisa que não lhes interessa. Independentemente de todas estas variantes, dérbi é dérbi. Posso tentar reduzir ao máximo a imprevisibilidade. Trabalhámos diferentes conceitos e cenários".

A partida entre Sporting e Benfica está marcada para as 18h00 deste domingo.