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Sporting-Benfica
Aursnes e o que vem aí: “Não está nas nossas mãos, a única coisa que podemos fazer é ganhar os nossos jogos"
19 abr, 2026 - 20:49 • Hugo Tavares da Silva
Futebolista norueguês voltou a ser titular no Benfica, que venceu esta noite o Sporting, em Alvalade, com um golo depois da hora de Rafa. “Tivemos de sofrer, mas sofremos juntos."
O médio norueguês Fredrik Aursnes esteve na flash interview da SportTV para reagir à vitória do Benfica no campo do Sporting (2-1), a contar para a jornada 30 da Liga. Centrocampista analisou prestação da equipa, olhou para o rival e revelou como os encarnados vão encarar a Liga até ao final.
Resultado
“Tivemos de sofrer, mas sofremos juntos. Lutámos juntos. No final, marcámos. O Sporting teve muita bola, teve algumas oportunidades, mas também criámos algumas boas chances no contra-ataque. Claro, são três pontos muito bons. Foi uma boa vitória.”
Luta pelo título
“Temos de pensar jogo a jogo, hoje focámo-nos neste jogo. Podíamos dominar mais o jogo, mas o Sporting é uma boa equipa, teve muita bola, eles são uma boa equipa, estão a jogar bem. Nós defendemos muito bem e tivemos também algumas oportunidades. Foi uma boa vitória. Agora, temos de nos focar na próxima vitória.”
O que significa para a Liga
“Não está nas nossas mãos, mas a única coisa que podemos fazer é ganhar os nossos jogos e depois logo veremos como acaba.”
Elogios de José Mourinho antes do jogo
“Foi bom começar o jogo outra vez. Estou um bocado cansado, mas oxalá esteja bem até ao final da época.”
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