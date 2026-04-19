Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sporting-Benfica

Aursnes e o que vem aí: “Não está nas nossas mãos, a única coisa que podemos fazer é ganhar os nossos jogos"

19 abr, 2026 - 20:49 • Hugo Tavares da Silva

Futebolista norueguês voltou a ser titular no Benfica, que venceu esta noite o Sporting, em Alvalade, com um golo depois da hora de Rafa. “Tivemos de sofrer, mas sofremos juntos."

A+ / A-

O médio norueguês Fredrik Aursnes esteve na flash interview da SportTV para reagir à vitória do Benfica no campo do Sporting (2-1), a contar para a jornada 30 da Liga. Centrocampista analisou prestação da equipa, olhou para o rival e revelou como os encarnados vão encarar a Liga até ao final.

Resultado

“Tivemos de sofrer, mas sofremos juntos. Lutámos juntos. No final, marcámos. O Sporting teve muita bola, teve algumas oportunidades, mas também criámos algumas boas chances no contra-ataque. Claro, são três pontos muito bons. Foi uma boa vitória.”

Luta pelo título

“Temos de pensar jogo a jogo, hoje focámo-nos neste jogo. Podíamos dominar mais o jogo, mas o Sporting é uma boa equipa, teve muita bola, eles são uma boa equipa, estão a jogar bem. Nós defendemos muito bem e tivemos também algumas oportunidades. Foi uma boa vitória. Agora, temos de nos focar na próxima vitória.”

O que significa para a Liga

“Não está nas nossas mãos, mas a única coisa que podemos fazer é ganhar os nossos jogos e depois logo veremos como acaba.”

Elogios de José Mourinho antes do jogo

“Foi bom começar o jogo outra vez. Estou um bocado cansado, mas oxalá esteja bem até ao final da época.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)