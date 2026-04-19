Mourinho: "O Sporting foi Sporting, joga muito. O Benfica fez, estrategicamente, um jogo fantástico"

O treinador do Benfica surgiu na flash interview, depois do triunfo em Alvalade para a Liga (2-1), com uma postura muito serena e elogiosa em relação a tudo e todos: árbitros, jogadores, estádio e o jogo. José Mourinho lamentou depender de resultados alheios para segurar o segundo lugar.

Derbi

“Sinto-me feliz, acho que foi um fantástico jogo. Para os jogos serem fantásticos tem de haver três grandes equipas e se calhar passou-me algum erro aqui ou ali, mas acho que a arbitragem foi de alto nível. Acho que o Benfica fez um grande jogo. Estrategicamente, fez um jogo fantástico.”

Dérbi II

“O Sporting foi Sporting, na maneira como eles jogam. Para além disso, o estádio lindo, comentava do banco antes do jogo começar… tudo aquilo que o sportinguismo meteu no estádio e os nossos benfiquistas lá em cima. Jogo extraordinário, sem cartões vermelhos. Se calhar, se o empate fosse um bom empate para as duas equipas, o jogo estrategicamente teria sido diferente.

Depois do 1-1, o Sporting quer ganhar, o Benfica quer ganhar. Eu tenho no banco três ótimos jogadores para mudar a intensidade do jogo, num jogo que ia começar a ser partido, aproveitei a velocidade do Rafa por um lado, do Lukebakio por outro e o Pavlidis a fazer o inverso que o Ivanovic fazia. Pode-se falar em felicidade por termos ganho, podia falar-se em infelicidade se fosse o Sporting a ganhar, porque fizemos um jogo extraordinário. E, pronto, seguimos, para a semana Moreirense.”

Pavlidis no banco e três médios

“O Sporting joga muito, mete muita gente ali entrelinhas, o Trincão e o Pote acabam por fazer um quadrado, com o Hjulmand e Morita. Os nossos três às vezes até era inferioridade numérica, obrigava um dos nossos centrais a saltar [na pressão], bem sei que o Sporting teve duas bolas nos paus. Mas temos muitas oportunidades de golo e se algumas não foram grandes foi porque falhou o último passe, mas tivemos saídas com ótima qualidade. Fizemos um jogo muito bem conseguido.

Pressão alta, Ivanovic para esse fim?

“O Ivanovic procura profundidade e dá-nos muita saída, contra equipas contra o Sporting, que pressionam alto. Ao contrário das equipas que jogam recuadas, pode não ter aquela finess técnica do Pavlidis, de ligar jogo, mas neste tipo de situação é um jogador que estica muito, que depois tem uma energia física e mental também na hora da pressão. Acho que correu tudo muito bem.”

Contas na Liga

“Continuamos a depender dos resultados dos outros. A minha frustração no Casa Pia foi porque naquele momento deixamos de depender somente de nós. Queria vir aqui hoje jogar para ganhar e ser segundo, viemos aqui jogar para ganhar e ganhámos mas continuamos a depender dos resultados do Sporting, para não falar do Porto, que já é uma vantagem significativa.”