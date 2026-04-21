“O Benfica não está onde está pelo que fez nos jogos grandes”: Paulo Madeira e uma época de “altos e baixos”

O último dérbi da temporada terminou com uma vitória do Benfica, em Alvalade, por 1-2. Em entrevista a Bola Branca, Paulo Madeira considera justa a vitória encarnada. "Muitas vezes, quando a época não está a correr bem, as equipas vão ao campo do adversário com o orgulho ferido e jogam para ganhar", comenta.

Sobre o jogo, realça que “quando as equipas jogam com a obrigação de ganhar, o espetáculo é diferente" . "Foi um grande jogo, com oportunidades de ambos os lados”, afirma, destacando que “o Sporting vinha de um jogo cansativo a meio da semana e o Benfica soube aproveitar isso”.

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“Como referiu Mourinho, o Benfica olhou para o banco e encontrou muitas soluções. Foram essas substituições que deram frutos, nomeadamente com o golo do Rafa já nos descontos”, acrescenta.

Apesar da invencibilidade no campeonato, existe um sentimento agridoce relativo à temporada. “O Benfica não está nesta posição pelo que fez contra os grandes, mas sim pelo demérito nos 'jogos pequenos'. Estou a lembrar-me dos dois jogos com o Casa Pia, onde o Benfica perdeu quatro pontos que não devia ter perdido”, sublinha.

Para o antigo defesa, é “frustrante” perceber que as águias "foram uma equipa de muitos altos e baixos". "As lesões aconteceram, mas acontecem a todos. Tiveram grandes noites, como a receção ao Real Madrid onde Trubin foi herói, mas os erros em jogos teoricamente fáceis ditaram o destino na Liga", reforça.