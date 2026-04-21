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- 21 abr, 2026
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Benfica
Regu(i)la das bicicletas ainda é "uma incógnita" de 19 anos (e estará na mira do Benfica)
21 abr, 2026 - 15:05 • Rui Viegas
Português Luis Mata conhece de perto o jovem extremo polaco que está a ser associado ao Benfica pela imprensa daquele país.
Tem golo. É desta forma que Luís Mata sintetiza o extremo que interessará ao Benfica, Marcel Regula.
O atual lateral-esquerdo português do Kairat foi colega do avançado polaco, de 19 anos, com quem partilhou durante alguns meses o balneário do Zaglebie Lubin.
"É um extremo que gosta de jogar pelo lado direito, muito rápido, que finaliza bem, tem muitos golos... de bicicleta, de fora da área", começa por contar a Bola Branca, ao mesmo tempo que adverte para o facto de ser necessária paciência em termos de adaptação, pela idade de Regula.
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"Jogar nos grandes de Portugal não é fácil. O Oskar (Pietuszewski) conseguiu afirmar-se no Porto, e a verdade é que está a correr muito bem, mas vai depender sempre do fator equipa. Sinceramente neste tipo de idades é uma incógnita, se irão vingar ou não", acrescenta.
Luís Mata, que entretanto saiu para o Cazaquistão, concorda que estamos a assistir ao crescimento do futebol polaco. Coletiva e individualmente.
"A Polónia, finalmente, está a crescer no futebol. O exemplo é a liga deles, que eu conheço bem. Estão a apostar cada vez mais nas academias, com mais jovens polacos a saírem. A Polónia tem tendência a crescer cada vez mais, tanto a sua liga como o jogador polaco", conclui o antigo defesa de FC Porto B, Portimonense ou Cartagena.
O Zaglebie Lubin está na quinta posição da Liga da Polónia e o Benfica estará atento a uma das revelações dos polacos. Também a AS Roma seguirá Marcel Regula.
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