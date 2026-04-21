SAD do Benfica aumenta empréstimo obrigacionista para 65 milhões de euros

A Benfica SAD decidiu subir a oferta do empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros (ME) para 65 milhões de euros, informou a entidade em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Lançada em 8 de abril, a operação “Benfica SAD 2026-2031” envolve agora a emissão de até 13.000.000 obrigações, com o valor nominal unitário de cinco euros, e oferece juros de 4,65% e maturidade de cinco anos.

A operação de subscrição decorre até 24 de abril e inclui a possibilidade de troca das obrigações antigas (2023-2026) por novas.

O objetivo passa por financiar a atividade da sociedade encarnada, fortemente dependente dos resultados desportivos, das receitas de competições europeias, dos direitos televisivos e das transferências de jogadores.

O prospeto destaca que "o desempenho desportivo e os resultados obtidos nas competições nacionais e internacionais têm um impacto considerável nos rendimentos e ganhos de exploração da Benfica SAD, designadamente os que estão dependentes das receitas resultantes das alienações de direitos de atletas, da participação da sua equipa de futebol nas competições europeias (...) e os provenientes de receitas de bilheteira e de bilhetes de época, entre outros".