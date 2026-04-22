“Tiago Gouveia tem valências diferenciadoras que encaixam no estilo do Benfica”, defende ex-treinador nos sub-23

Tiago Gouveia volta ao Benfica depois de um empréstimo de uma época ao Nice, atual 15º classificado da Ligue 1. O clube francês não vai exercer a cláusula de opção de compra de 8 milhões pelo jogador, que ao todo soma dois golos em 24 jogos, 10 dos quais a titular.

À conversa com a Renascença, João Nuno Fonseca, que coincidiu com o jovem extremo nos sub-23 das águias, define-o como um “elemento diferenciador”.

“A sua grande valência é a capacidade de encarar o adversário no corredor e em velocidade. Consegue procurar o 'um contra um', ganhar profundidade e ler muito bem o jogo nas zonas laterais, percebendo os posicionamentos dos defesas contrários", explica, apontando a etapa no Estoril como prova definitiva da sua maturidade.

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Acima de tudo, valoriza o seu caráter “agregador”. “É alguém que cria facilmente um bom ambiente dentro do balneário. É muito positivo e demonstra sempre uma grande vontade de aprender, algo que o destaca no futebol atual”, afirma.

Esteja ou não José Mourinho à frente do comando técnico, Fonseca defende que o número 47, com a sua polivalência, tem “mais-valias para o estilo ofensivo do Benfica”.

“Faz todo o sentido dar oportunidade a um jogador que já demonstrou o seu valor noutros contextos. Sendo o Benfica o clube que é, há que valorizar o que é português e tem qualidade. Mas, para isso, é preciso que as oportunidades existam, caso contrário o jogador não se consegue mostrar”, sublinha Fonseca.

A passagem por França trouxe novas exigências para Tiago Gouveia. "Sinto que evoluiu na perceção da fisicalidade. Em França, por exemplo, o futebol é muito mais rápido e físico, com uma grande disputa de duelos aéreos e terrestres. Essa adaptação a contextos mais intensos é fundamental para o seu crescimento", termina.