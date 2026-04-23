"Prejudicou a imagem do clube e meteu a dúvida nos benfiquistas": Rui Costa e a absolvição da Benfica SAD no Saco Azul

O presidente do Benfica falou à saída do tribunal, no Campus da Justiça, em Lisboa, depois da sentença no processo Saco Azul. Com todos os arguidos ilibados, Rui Costa falou em “vitória para o Benfica”.

O caso visava Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, e ainda Benfica SAD, Benfica Estádio e os administradores Domingos Soares de Oliveira e Miguel Moreira. Estes dois últimos, tal como Vieira, respondiam por três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 crimes de falsificação de documento.

À Benfica SAD, por outro lado, era imputada a prática de dois crimes de fraude fiscal qualificada e à empresa Benfica Estádio SA a prática de um crime de fraude fiscal qualificada e 19 crimes de falsificação de documento. Tribunal sinalizou faturação fictícia mas não teve a capacidade para apurar responsabilidades às pessoas envolvidas no alegado esquema.

Rui Costa apelou aos benfiquistas para abraçarem "o sentimento de alegria", pois "foi feita justiça".

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Processo

“É um processo que termina hoje com o resultado que esperávamos e desejávamos, depois de 10 anos de sermos prejudicados, quer em termos de imagem, quer em termos desportivos, com um processo que durou os anos que durou e que hoje teve o resultado que teve. Estamos muito satisfeitos por isso.”

10 anos

“É muito tempo mesmo… em tudo… num processo destes, quer em termos coletivos em nome do Benfica, quer em termos individuais, é evidente que são muitos anos e no desporto isto envolve muito mais do que só a imagem pública, envolve também as áreas desportivas. Não posso deixar de estar muito feliz e acredito que muitos benfiquistas estão muito felizes. Continuamos a olhar para a frente.”

Derrota do Ministério Público?

“É uma vitória para o Benfica, acima de tudo é uma vitória para o Benfica porque o resultado é o que é, o que esperávamos. Mas não se pode apagar tudo o que o Benfica foi prejudicado nestes 10 anos.”

Mensagem para benfiquistas

“Que tenham o sentimento de alegria que temos de ter hoje, foi feita justiça, foi ilibado o nome do Benfica. Não tenho a menor dúvida o quão prejudicial foi em termos de imagem e desportivos.

Em que ficou prejudicado o clube?

“Em muitas áreas. Um processo desta dimensão prejudica a sua imagem, tira o orgulho aos benfiquistas ou mete a dúvida nos benfiquistas. Devemos estar felizes por isso, prejudicou, sim, e de que maneira o Benfica ao longo destes 10 anos.”

Isto mostra que não tem receios de novos processos que possam surgir?

“Sou presidente do Benfica, não posso ter receio de nada que envolva o Benfica. Cá estarei para, dentro das minhas funções, atuar em bom nome do Sport Lisboa e Benfica, não temo absolutamente nada.”

Juiz diz que ficaram dúvidas e falou em erros processuais

“Aquilo que ouviram foi o que ouvi: foi tudo ilibado.”